Мінінформ витратив 44 млн гривень на рекламу Томосу та інших ініціатив Порошенка, - ЗМІ

Тільки в 2018 році на розміщення на ТБ реклами, яку можна ідентифікувати як реклама програмних позицій, такого, що йде на вибори президента Порошенка, було проведено 44 млн грн через Міністерство інформаційної політики України.

До такого висновку прийшли автори розслідування "Куди пішли мільйони на пропаганду" видання Страна.ua.

У 2018 році в Мінстеці закупили телевізійної реклами на суму більше 44 млн грн у одного рекламного агентства "Сігма УА". Гроші пішли в один день 28 грудня двома платежами за двома різними договорами: 39,9 млн і 4,1 млн грн.

В рамках цих двох договорів Мінстець розміщував на телеканалах рекламні ролики, які підтримували гасла і риторику екс-президента Петра Порошенка.

Наприклад, серія роликів про Томос пропагувала ініціативи попередньої влади по розділенню і переведенню православної церкви під юрисдикцію Константинопольського патріархату.

Ще за цими договорами Мінстець розміщував на телеканалах ролики про медичну реформу, про армію та інші пропагандистські матеріали.

44 мільйони пішло на телевізійну рекламу по 19 телеканалам. "Страна" знайшла список телеканалів і суми, які Мінстець заплатив за телерекламу в кінці 2018 року.

Найбільше Мінстець заплатив за рекламу на каналі "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському, - 7,8 млн грн. На другому місці канал "Україна" (5,9 млн), який належить Рінату Ахметову.

Для телеканалів з пулу олігарха Віктора Пінчука - ICTV, СТБ і "Новий" - в Мінстеці виділили відповідно 5,2 млн, 4,7 млн ​​і 3,4 млн грн.

Інші телеканали, для яких виділені менші суми, також входять в ці телевізійні групи. "5 каналу" екс-президента Порошенко дісталося трохи більше 800 тис. грн.

Приблизно в таких же пропорціях були поділені 4,1 млн грн, які Мінстець сплатив ТОВ "Сігма УА" за телерекламу ще за одним договором. По ньому більше всіх грошей дісталося теж "1+1" - 780 тис. грн.

Популярні телеканали "Інтер", 112 і NewsOne, які колишня влада вважала своїми противниками, бюджетних коштів від Мінстеця не отримували, - пише Страна.

Обидва договори на телерекламу були укладені по одній тендерній схемі, яка має ознаки змови. За два дні поспіль, 27 і 28 вересня 2018 року, Мінстець оголосив два тендери - на 4,2 млн грн і на 40 млн грн. На обидва тендера прийшла одна і та ж трійка фірм - вже згадана "Сігма УА", а також два статиста ТОВ "Стар АП" і "Медіа партнерство Баїнг".

У тендері на 4,2 млн всі три фірми виставили початкові ціни, які відрізнялися на 1 грн. Остаточні цінові пропозиції фірм, які "програли" тендер, також відрізнялися всього на 1 грн. Ціна переможця "Сігма УА" відрізнялася від цін конкурентів всього на 3 тис. грн, знизившись під час "торгів" на 45 тис. грн

З тендера на 40 млн, мабуть, для різноманітності, спочатку виключили "Медіа партнерство Баїнг" під приводом невідповідності документів. Однак у чому конкретно полягала ця невідповідність - тендерний комітет не повідомив.

Решта дві фірми виставили абсолютно однакові початкові ціни - рівно по 40 мільйонів. В ході "торгів" ціна знову впала на ті ж 45 тисяч, що і на попередньому тендері. Це склало всього 0,11% від початкової ціни.

"Виходить, що в двох тендерах на телерекламу брали участь одні й ті ж фірми, які "торгувалися" по одній і тій же схемі. У підсумку цих "торгів" остаточна ціна знизилася в порівнянні з початковою на одну і ту ж суму - 45 тис. грн. Всі ці "збіги" можуть вказувати на те, що дії учасників торгів були узгоджені", - приходять до висновку автори розслідування.

За відомостями порталу державних фінансів e-data, в минулому 2018 році Мінстець витратив 166,7 млн ​​грн. У першій половині поточного 2019 року, міністерство було скромніше в своїх апетитах і витратило всього 9,9 млн., в основному на виплату зарплати.

У той же час підпорядковане міністерству держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ), витратило 321 млн, а за першу половину 2019 року - ще 64,8 млн.

Ще одне підприємство Мінстеця "Центр захисту інформаційного простору України" (ЦЗІПУ) витратило 213 млн в 2018 році і 17 млн ​​в першій половині поточного. Це також більше, ніж витратило саме міністерство.

У сферу відповідальності Мінстеця входять ще державне агентство "Укрінформ" і ТОВ "Банківське телебачення". Однак у відкритому доступі немає повних даних про їх витрати.