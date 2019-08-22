Складна ситуація навколо "Одеського короваю" може залишити регіон без хліба, — регіональний директор Lauffer Group

За останні кілька тижнів в соціальних мережах неодноразово з'являються пости з обуреннями якістю хліба, який виробляє "Черкасихліб ЛТД". Багато коментаторів пов'язують це з подіями, що відбуваються навколо стратегічного виробника хліба в регіоні. Після інформації про нібито "зміну власника" на підприємствах "Одеський коровай" продукція підприємства зникла з полиць магазинів. Замість неї з'явилися хлібобулочні вироби з іншою етикеткою. Ситуацію прокоментував регіональний директор Lauffer Group (група підприємств з виробництва хлібобулочних виробів, в т. ч. "Одеський коровай") Володимир Гудима, пишуть Факти.

"Ситуація дуже складна. Фактично "Одеський коровай" взятий в управління ТОВ "Черкасихліб ЛТД", яке, за моєю інформацією, пов`язаною з російською АТ "Ощадбанк". Все це відбулося під виглядом виконання ухвали про забезпечення позову Господарського суду Києва. З цим дивним неправомірним рішенням ще доведеться розбиратися НАБУ і ДБР", - заявив Гудима.

За словами регіонального директора Lauffer Group, 22 липня, пізно ввечері представники російського "Сбербанку" і "Черкасихліб ЛТД" разом з невідомою охоронною фірмою і групою з декількох десятків людей в спортивному камуфляжі, проникли на територію заводу № 4.

"Ми виступили з ініціативою про проведення комплексної інвентаризації заставного майна. Нам навіть вдалося створити двосторонню експертну групу, яка протягом п'яти днів намагалася провести інвентаризацію на одеських заводах. Однак доступ на завод нам заблокували. На сьогоднішній день все майно фактично вибуло з володіння і користування нашої юридичної особи", - розповів Гудима.

Регіональний директор Lauffer Group висловив надію, що на цю ситуацію звернуть увагу в Офісі президента України.

"Все, що відбувається зараз у нас в Одесі, - це все прекрасно ілюструє те, про що говорив президент України Володимир Зеленський! І подивіться, з яким цинізмом діє в Одесі банк країни-агресора разом зі своїми поплічниками з Черкас. Не встиг президент України підписати знаменитий антирейдерський указ, як в той же самий день ми втратили контроль над нашим підприємством", - обурився Гудима.

Гудима розповів, що нещодавно бачив інтерв'ю співробітника виробництва "Черкасихліб ЛТД", в якому той говорив, що технології і рецептура не зміняться: "Але сировина? Ніхто не розуміє, що туди можуть намішати, і яким тепер буде смак продукції, до якої за багато років звикли і яку полюбили одесити. Боюся, "Черкасихліб ЛТД" можуть реалізовувати свою продукцію від імені "Одеського короваю".

За його словами, питання про нормальну життєдіяльність городян - забезпечення їх продуктом першої необхідності - не може відходити на другий план, місцева влада повинна втрутитися в ситуацію.

"Як тільки контролюючі органи зафіксують, що новий виробник працює без дозвільних документів, на підприємство чекають величезні штрафи і навіть повна зупинка. І тоді весь регіон може залишитися без хліба, а люди - без роботи", - попередив Гудима.

Регіональний директор Lauffer Group додав, що керівництво неодноразово намагалося встановити комунікацію для допуску на підприємство і вирішення цілої низки питань: "Тим більше у багатьох співробітників в робочих кабінетах залишилися особисті речі, які їм досі не повернуті. Однак представники "Черкасихліб ЛТД" відмовляються коментувати те, що відбувається. Завод оточений численною охороною". Наразі керівництвом Lauffer Group подано заяву до правоохоронних органів для порушення кримінальних справ щодо приватно про виконавця, а також посадових осіб з числа керівників "Черкасихліб ЛТД".