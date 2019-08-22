23.08.19 10:00 Круглий стіл щодо рекультивації земель, розграбованих добувачами бурштину

23 серпня 2019 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл щодо рекультивації українських земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину.\r\n\r\nОрганізатор: громадська організація "Захист інвесторів".\r\nЯк зазначають організатори, мета зустрічі – привернути увагу керівництва держави, контролюючих інстанцій та ЗМІ до ситуації, що склалась в Україні. Зокрема, мова йтиме про небажання влади відновлювати землі після нелегального видобутку бурштину та небажання навести порядок в даній галузі. Крім того, піднімуть питання щодо шляхів мінімізації можливості нелегальних копачів "домовлятись" із новою владою про продовження незаконного промислу.\r\nГромадськості стало відомо про угоду між державним підприємством та іноземним інвестором. Вони домовились провести рекультивацію, однак посадовці всіляко гальмують процес, тим самим знижуючи авторитет України в очах потенційних міжнародних вкладників. Тому активісти хочуть привернути увагу ЗЕ-команди до проблемної ситуації та спробувати напрацювати спільні механізми вирішення проблеми з бурштином та виснаженою землею.\r\nТакож будуть оприлюднені факти щодо протиправних дій представників попередньої влади, які призвели до втрати можливості залучення іноземних інвестицій в бюджет України та дали дорогу “бурштиновому браконьєрству”.\r\nСпікери:\r\n\r\nДемченко Сергій, директор ТОВ "Агро-Нова", субпідрядник;\r\nТяглій Дмитро, директор ДП "Бурштин України";\r\nВащенко Костянтин, помічник генерального директора ДП "Бурштин України";\r\nШинкаренко Денис, голова ГО "Захист інвесторів";\r\nВалявка Володимир, голова екологічної комісії Рівненської облради;\r\nПроданик Іван, адвокат АО "Екобезпека" ;\r\nКоваль Данило, головний менеджер з питань геології та надрокористування ДП "Укрбурштин";\r\nАарон Илья, директор управляючої компанії Kaspars Cinitis, представник інвестиційної групи,акціонер;\r\nКовалев Сергей, інвестиційний консультант з Нью-Йорка.\r\n\r\nДо участі запрошено:\r\nСемерак Остап, міністр екології та природних ресурсів України; Кирилюк Олег, голова Державної служби геології та надр України; Тищенко Юрій, кандидат геологічних наук; Даниленко Ігор, фактичний директор ДП "Бурштин України"; Чистяков Олександр, голова Національної Екологічної Ради України.\r\nАкредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net\r\n Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх