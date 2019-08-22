23.08.19 10:00 Круглий стіл щодо рекультивації земель, розграбованих добувачами бурштину

23 серпня 2019 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл щодо рекультивації українських земель, пошкоджених незаконним видобутком бурштину.

Організатор: громадська організація "Захист інвесторів".

Як зазначають організатори, мета зустрічі – привернути увагу керівництва держави, контролюючих інстанцій та ЗМІ до ситуації, що склалась в Україні. Зокрема, мова йтиме про небажання влади відновлювати землі після нелегального видобутку бурштину та небажання навести порядок в даній галузі. Крім того, піднімуть питання щодо шляхів мінімізації можливості нелегальних копачів "домовлятись" із новою владою про продовження незаконного промислу.

Громадськості стало відомо про угоду між державним підприємством та іноземним інвестором. Вони домовились провести рекультивацію, однак посадовці всіляко гальмують процес, тим самим знижуючи авторитет України в очах потенційних міжнародних вкладників. Тому активісти хочуть привернути увагу ЗЕ-команди до проблемної ситуації та спробувати напрацювати спільні механізми вирішення проблеми з бурштином та виснаженою землею.

Також будуть оприлюднені факти щодо протиправних дій представників попередньої влади, які призвели до втрати можливості залучення іноземних інвестицій в бюджет України та дали дорогу “бурштиновому браконьєрству”.

Спікери:

Демченко Сергій, директор ТОВ "Агро-Нова", субпідрядник;

директор ТОВ "Агро-Нова", субпідрядник; Тяглій Дмитро, директор ДП "Бурштин України";

директор ДП "Бурштин України"; Ващенко Костянтин, помічник генерального директора ДП "Бурштин України";

помічник генерального директора ДП "Бурштин України"; Шинкаренко Денис, голова ГО "Захист інвесторів";

голова ГО "Захист інвесторів"; Валявка Володимир, голова екологічної комісії Рівненської облради;

голова екологічної комісії Рівненської облради; Проданик Іван, адвокат АО "Екобезпека" ;

адвокат АО "Екобезпека" ; Коваль Данило, головний менеджер з питань геології та надрокористування ДП "Укрбурштин";

головний менеджер з питань геології та надрокористування ДП "Укрбурштин"; Аарон Илья, директор управляючої компанії Kaspars Cinitis, представник інвестиційної групи,акціонер;

директор управляючої компанії Kaspars Cinitis, представник інвестиційної групи,акціонер; Ковалев Сергей, інвестиційний консультант з Нью-Йорка.

До участі запрошено:

Семерак Остап, міністр екології та природних ресурсів України; Кирилюк Олег, голова Державної служби геології та надр України; Тищенко Юрій, кандидат геологічних наук; Даниленко Ігор, фактичний директор ДП "Бурштин України"; Чистяков Олександр, голова Національної Екологічної Ради України.

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