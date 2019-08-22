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22 серпня 2019, четвер, 11:17 235
Політика 2019-08-22T11:30:02+03:00
Українські Новини
Власник захопленого танкера "Мрія" звернувся до Зеленського і Баканова із закликом втрутитися в ситуацію

Власник захопленого танкера "Мрія" звернувся до Зеленського і Баканова із закликом втрутитися в ситуацію

У серпні 2018 року ТОВ "Тефін" придбало судно Мрія і поставило його під Український прапор. Близько року судно займалось перевезенням нафтопродуктів у порти України, однак у серпні 2019 у силовиків з’явились претензії щодо подій 2015 року.

Про це йдеться у зверненні компанії оприлюдненому агентством "Інтерфакс-Україна". 

Власнику заарештованого судна інкримінують відвідування попередніми власниками окупованого Криму у 2015 році попри те, що перед придбанням Прикордонна служба не надала жодних застережень щодо угоди.

За останні два тижні, співробітники СБУ декілька раз заарештовували танкер, мотивуючи це тим, що за попереднього власника танкер відвідував окупований Крим.

10-го серпня танкер намагався здійснити вивантаження палива на Херсонській нафтоперевалці. Тоді співробітники СБУ заблокували судно, і фактично заблокували роботу всієї перевалки. Однак, суд першої інстанції слідчому було відмовлено в арешті судна.

Попри те, що суд зобов’язав силовиків не чинити перешкод роботі та пересуванню судна, 20-го серпня, коли "Мрія" перебувала у нейтральних водах та виконувала чергове замовлення на поставку палива, представники СБУ  проникли на борт судна. 

Погрожуючи застосувати зброю, вони закрили  екіпаж в каютах, зрізали якір та відбуксували судно до порту "Южний". 

СБУ пояснює намір заарештувати судно тим, що у 2015 році воно відвідувало Крим. Однак з тих пір у судна змінився власник, а прикордонники України погодили купівлю.

"Наша компанія не може нести відповідальність за попереднього власника, оскільки перед придбанням судна ми звертались до державних органів. Жоден із них, зокрема СБУ АР Крим або Прикордонна служба, не заявляли ніяких претензій чи зауважень стосовно порушення судном правил перетину державного кордону України, чи заходів на тимчасово окуповані території" – наголосили в компанії.
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