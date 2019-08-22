В "Укрлендфармінгу" Бахматюка планують оновити парк комбайнів

Для забезпечення зростаючих обсягів виробництва сільгосппродукції українському АПК необхідно істотне оновлення парку сільгоспмашин. Так один з найбільших за розміром земельного банку агрохолдингів Європи, група компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, планує часткове оновлення парку сільгосптехніки, в тому числі комбайнів.

В Україні вже освоїли виробництво широкого спектру сучасної сільгосптехніки, але потужні трактори і комбайни як і раніше доводиться імпортувати, пише "Деловая столица". Трактори і комбайни - основні категорії агротехніки, які нашим сільгоспвиробникам доводиться закуповувати за кордоном. Великі агровиробники віддають перевагу техніці всесвітньо відомих брендів. Вся ця техніка - дуже дорога, проте практика показує, що її продуктивність, робочий ресурс і вартість обслуговування значно перекриває економію від закупівлі дешевих китайських або білоруських зразків.

Один з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" вважає за краще купувати дорогу, але високотехнологічну і найбільш якісну техніку. У групі компаній планують чергове часткове оновлення парку комбайнів, але з вибором конкретної марки ще не визначилися. "Основна марка сільгосптехніки у нас - John Deere. З більш ніж 300 тракторів їх більшість. Є також трактори Case і New Holland, - розповів керівник департаменту механізації Харченко. - З майже двох сотень комбайнів - також більшість марки John Deere. При цьому всі обладнані автотреками. Без автотреків ніхто у нас цю техніку не використовує".

Як заявляв раніше в інтерв'ю РБК керівник департаменту впровадження інноваційних проєктів "Укрлендфармінг" Володимир Бабій, агрохолдинг впровадив повну комплексну систему передачі даних з усього парку сільськогосподарських машин для аналізу, яка визначає точне місце розташування, швидкість і витрату палива техніки. Також дистанційно передаються дані з бортових комп'ютерів техніки: на яких оборотах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на якій передачі рухається трактор. "Ми розуміємо, як експлуатується техніка, чи не "гробить" її працівник". Крім контролю за правильною експлуатацією високотехнологічної техніки, після впровадження система телеметрії компанії також дала економію по паливно-мастильним матеріалам близько 30%. І зараз ця норма підтримується, заявляє Володимир Бабій.

Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м'яса і молока. Компанія володіє сучасною елеваторної мережею і управляє земельним банком чорноземів загальною площею понад 500 тисяч га. Підприємства "Укрлендфармінг" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України.