Дослідники показали, як виглядає "Титанік" через 107 років

Команда дослідників з Atlantic Productions показала, як виглядає "Титанік", який затонув в Атлантичному океані в 1912 році. Про це повідомляє УП з посиланням на BBC.

Вперше в історії "Титанік" зняли в якості 4К. Ці кадри використовують у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

Всього було здійснено 5 занурень глибоководної камери. На фото і відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Сильні океанські течії, сольова корозія і бактерії атакують його.



15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" в результаті зіткнення з айсбергом потонув в 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу - з Саутгемптона в Нью-Йорк.



На його борту перебували 2208 пасажирів, в результаті катастрофи понад 1500 осіб загинули.







Як повідомляли Українські Новини, в Китаї спустять на воду копію легендарного "Титаніка".



Раніше режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон розповів через 20 років, чому він "убив" головного героя.