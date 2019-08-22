підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 серпня 2019, четвер, 10:31 34
Lifestyle 2019-08-22T10:32:19+03:00
Українські Новини
Дослідники показали, як виглядає "Титанік" через 107 років

Дослідники показали, як виглядає "Титанік" через 107 років

"Титанік" через 107 років. Скріншот: відео/BBC

Команда дослідників з Atlantic Productions показала, як виглядає "Титанік", який затонув в Атлантичному океані в 1912 році. Про це повідомляє УП з посиланням на BBC.

Вперше в історії "Титанік" зняли в якості 4К. Ці кадри використовують у документальному фільмі, який знімає компанія Atlantic Productions.

Всього було здійснено 5 занурень глибоководної камери. На фото і відео показали, що затонулий корабель перебуває в поганому стані. Сильні океанські течії, сольова корозія і бактерії атакують його.

15 квітня 1912 року пасажирський лайнер "Титанік" в результаті зіткнення з айсбергом потонув в 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу - з Саутгемптона в Нью-Йорк.

На його борту перебували 2208 пасажирів, в результаті катастрофи понад 1500 осіб загинули.



Як повідомляли Українські Новини, в Китаї спустять на воду копію легендарного "Титаніка".

Раніше режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон розповів через 20 років, чому він "убив" головного героя.

Більше новин про: BBC Титанік

Архів
Новини
ДБР третій раз викликає Порошенка на допит 3 вересня 11:28
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Власник захопленого танкера "Мрія" звернувся до Зеленського і Баканова із закликом втрутитися в ситуацію 11:17
Епідемія кору в Україні спадає, але показники залишаються високими 11:11 Документ
Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов 11:05
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok