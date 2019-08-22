ДБР відкрило справу на ректора КПІ

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно ректора Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайла Згуровського через будівництво житлового комплексу "Генезис" на землях КПІ.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

Зазначено, що справу відкрито 7 червня поточного року за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

"У ході досудового розслідування встановлено, що ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», за попередньою змовою з екс-президентом фірми забудовника , який є народним депутатом України (мається на увазі колишній президент корпорації "Укрбуд", депутат Верховної Ради Максим Микитась) та іншими особами, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем і з метою отримання неправомірної вигоди, організували незаконну схему виділення земельної ділянки під забудову, в зв'язку з чим були нанесені тяжкі наслідки державі", - сказано в матеріалах суду.

Встановлено, що рішенням Київської міської ради від грудня 2004 року було затверджено проект відведення земельної ділянки КПІ для будівництва, експлуатації та обслуговування навчально-житлового комплексу в кварталі, обмеженому вулицями Індустріальної, Борщагівської та пер. Індустріальним в Солом'янському районі.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 2008 року надано дозвіл Національному технічному університету здійснити проектування і будівництво навчально - житлового та торговельно-офісного комплексу з наземно-підземним паркінгом на даній земельній ділянці.

Будівництво ЖК "Генезис" на пер. Індустріальному

В той же час, за станом на поточний момент на даній ділянці корпорацією "Укрбуд" будується ЖК "Генезис".

В липні поточного року суд задовольнив клопотання правоохоронців і дозволив їм вилучити в університеті всі необхідні документи про будівництво ЖК, а також копію наказу про призначення Згуровського ректором та його посадові обов'язки

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року Національне агентство з запобігання корупції (НАПК) почало повну перевірку електронних декларацій ректора КПІ Згуровського.