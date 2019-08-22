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22 серпня 2019, четвер, 09:21 129
Верховна Рада і партії 2019-08-22T11:30:11+03:00
Українські Новини
В опозиції наполягають на необхідності отримання контрольних функцій в новообраному парламенті

В опозиції наполягають на необхідності отримання контрольних функцій в новообраному парламенті

Закріплення контрольних функцій за опозиційними парламентськими фракціями є загальноприйнятим у цивілізованому демократичному світі. На даний момент Опозиційна платформа - За життя є єдиною опозиційною силою новообраного парламенту, інформує портал zagittya.com.ua. У зв’язку з цим Опозиційна платформа - За життя звернулась з листом до Голови Підготовчої депутатської групи з організації роботи Верховної Ради України ІХ скликання Дмитра Разумкова, зазначивши наступне:

1) її представники мають очолити такі комітети як: 

- з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин та міжнаціональних відносин;

- з питань свободи слова;

- з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Повинні отримати позиції Перших заступників Голів комітетів Верховної Ради України:

- з питань бюджету;

- з питань антикорупційної політики;

- з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

2) Саме народні депутати Опозиційної платформи-За життя повинні бути на позиціях заступників Голів комітетів Верховної Ради України:

- з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

- з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

- з питань правоохоронної діяльності;

- з питань економічного розвитку;

- з питань фінансів, податкової та митної політики;

- з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

3) Також за політичною силою повинні бути закріплені позиції секретарів комітетів Верховної Ради України:

- з питань правової політики;

- з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи

Верховної Ради України;

- з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Участь народних депутатів України від Політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у керівному складі вищенаведених комітетів  - єдина можливість ефективної реалізації функцій парламентської опозиції та парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади, зміцнення демократії та парламентаризму в Україні, - вказує опозиція у листі  до Голови Підготовчої депутатської групи з організації роботи Верховної Ради України ІХ скликання.

"Будь-який інший принцип розподілу керівних посад у комітетах Верховної Ради буде продовженням ганебної практики, запровадженої режимом Порошенка, зловживанням владою й порушенням законів України, що підлягатиме відповідному оскарженню", - зазначають опозиціонери.

Крім того, політична сила наполягає на прийнятті Закону "Про опозицію" та створенні окремого парламентського комітету з питань комплексного вирішення проблем Донецької і Луганської областей.

"Це стало б дієвим кроком, для відновлення миру в Україні та позитивним сигналом для людей, що опинилися по обидві сторони лінії розмежування",  - вказує Опозиційна платформа-За життя.

Нагадаємо, саме Опозиційна платформа-За життя є єдиною політичною силою, яка має план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та беззаперечним лідером на Сході України згідно результатів парламентських виборів.

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