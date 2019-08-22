В опозиції наполягають на необхідності отримання контрольних функцій в новообраному парламенті

Закріплення контрольних функцій за опозиційними парламентськими фракціями є загальноприйнятим у цивілізованому демократичному світі. На даний момент Опозиційна платформа - За життя є єдиною опозиційною силою новообраного парламенту, інформує портал zagittya.com.ua. У зв’язку з цим Опозиційна платформа - За життя звернулась з листом до Голови Підготовчої депутатської групи з організації роботи Верховної Ради України ІХ скликання Дмитра Разумкова, зазначивши наступне:\r\n1) її представники мають очолити такі комітети як: \r\n- з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин та міжнаціональних відносин;\r\n- з питань свободи слова;\r\n- з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.\r\nПовинні отримати позиції Перших заступників Голів комітетів Верховної Ради України:\r\n- з питань бюджету;\r\n- з питань антикорупційної політики;\r\n- з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.\r\n2) Саме народні депутати Опозиційної платформи-За життя повинні бути на позиціях заступників Голів комітетів Верховної Ради України:\r\n- з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;\r\n- з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;\r\n- з питань правоохоронної діяльності;\r\n- з питань економічного розвитку;\r\n- з питань фінансів, податкової та митної політики;\r\n- з питань інтеграції України з Європейським Союзом.\r\n3) Також за політичною силою повинні бути закріплені позиції секретарів комітетів Верховної Ради України:\r\n- з питань правової політики;\r\n- з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи\r\nВерховної Ради України;\r\n- з питань гуманітарної та інформаційної політики.\r\n\r\nУчасть народних депутатів України від Політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у керівному складі вищенаведених комітетів - єдина можливість ефективної реалізації функцій парламентської опозиції та парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади, зміцнення демократії та парламентаризму в Україні, - вказує опозиція у листі до Голови Підготовчої депутатської групи з організації роботи Верховної Ради України ІХ скликання.\r\n"Будь-який інший принцип розподілу керівних посад у комітетах Верховної Ради буде продовженням ганебної практики, запровадженої режимом Порошенка, зловживанням владою й порушенням законів України, що підлягатиме відповідному оскарженню", - зазначають опозиціонери.\r\n\r\nКрім того, політична сила наполягає на прийнятті Закону "Про опозицію" та створенні окремого парламентського комітету з питань комплексного вирішення проблем Донецької і Луганської областей.\r\n"Це стало б дієвим кроком, для відновлення миру в Україні та позитивним сигналом для людей, що опинилися по обидві сторони лінії розмежування", - вказує Опозиційна платформа-За життя.\r\nНагадаємо, саме Опозиційна платформа-За життя є єдиною політичною силою, яка має план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та беззаперечним лідером на Сході України згідно результатів парламентських виборів.