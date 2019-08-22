підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 серпня 2019, четвер, 08:27 13
Силові структури 2019-08-22T10:30:03+03:00
Українські Новини
У "Борисполі" іранці намагалися змити документи в унітаз, але їх спіймали прикордонники

У "Борисполі" іранці намагалися змити документи в унітаз, але їх спіймали прикордонники

Іноземці, які намагалися знищити фальшиві документи в аеропорту. Фото: Інформатор
Іноземці, які намагалися знищити фальшиві документи в аеропорту. Фото: Інформатор

Група іноземців у міжнародному аеропорту "Бориспіль" в туалеті намагалася знищити свої фальшиві паспорти. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Так, повідомляється, що під час перевірки документів у пасажирів транзитного прямування, які прибули з Туреччини, прикордонники помітили іноземців, які дивно поводилися. Надалі вони повинні були слідувати на рейс в Єреван.

Наголошується, що замість того, щоб піти на свій рейс, група іноземців відправилася в туалет, де знаходилася досить тривалий час. Після чого дані особи заявили, що паспортів у них немає. Але оглянувши туалет, у ньому виявили залишки паспортів, які вони намагалися знищити.

За даними видання, іноземці виявилися громадянами Ірану. Прикордонники ОКПП "Київ" встановили, що підроблені паспортні документи і посадочні квитки на один з європейських рейсів у туалеті порушників повинен був передати іноземець за грошову винагороду. Особам відмовили у подальшій "подорожі", їх повернули на батьківщину зворотним рейсом.

Як повідомляли Українські Новини, российский священик намагався вилетіти з України за підробленим паспортом Болгарії.

Раніше СБУ прикрила бізнес за видачу віз нелегалам: зловмисники видали 500 підробок.

Більше новин про: аеропорт "Бориспіль" іноземці фальшиві документи

Архів
Новини
ДБР третій раз викликає Порошенка на допит 3 вересня 11:28
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Власник захопленого танкера "Мрія" звернувся до Зеленського і Баканова із закликом втрутитися в ситуацію 11:17
Епідемія кору в Україні спадає, але показники залишаються високими 11:11 Документ
Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов 11:05
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok