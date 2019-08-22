У "Борисполі" іранці намагалися змити документи в унітаз, але їх спіймали прикордонники

Група іноземців у міжнародному аеропорту "Бориспіль" в туалеті намагалася знищити свої фальшиві паспорти. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Так, повідомляється, що під час перевірки документів у пасажирів транзитного прямування, які прибули з Туреччини, прикордонники помітили іноземців, які дивно поводилися. Надалі вони повинні були слідувати на рейс в Єреван.

Наголошується, що замість того, щоб піти на свій рейс, група іноземців відправилася в туалет, де знаходилася досить тривалий час. Після чого дані особи заявили, що паспортів у них немає. Але оглянувши туалет, у ньому виявили залишки паспортів, які вони намагалися знищити.

За даними видання, іноземці виявилися громадянами Ірану. Прикордонники ОКПП "Київ" встановили, що підроблені паспортні документи і посадочні квитки на один з європейських рейсів у туалеті порушників повинен був передати іноземець за грошову винагороду. Особам відмовили у подальшій "подорожі", їх повернули на батьківщину зворотним рейсом.

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