В Україну збирається приїхати президент Фінляндії, - ЗМІ

Президент Фінляндії Саулі Нііністе має намір відвідати Україну з візитом. Про це він повідомив після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми встигли трохи поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів, і, наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи та практична робота, і зі свого боку я буду підтримувати такий розвиток", - сказав Ниинисте.

Відзначимо, в Офісі президента України поки що не інформують про візит глави Фінляндської Республіки.

Як повідомляли Українські Новини, Фінляндія не буде вступати в НАТО через загрозу з боку Росії. Фінляндія закликала Росію забезпечити Сенцову необхідне лікування.

Також раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії оголосило, що Росія могла "зламати" систему GPS під час навчань НАТО.