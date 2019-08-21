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21 серпня 2019, середа, 20:50 9
Європа 2019-08-21T23:15:03+03:00
Українські Новини
В Україну збирається приїхати президент Фінляндії, - ЗМІ

В Україну збирається приїхати президент Фінляндії, - ЗМІ

Саулі Нііністе. Фото: Mashable
Саулі Нііністе. Фото: Mashable

Президент Фінляндії Саулі Нііністе має намір відвідати Україну з візитом. Про це він повідомив після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми встигли трохи поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів, і, наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи та практична робота, і зі свого боку я буду підтримувати такий розвиток", - сказав Ниинисте.

Відзначимо, в Офісі президента України поки що не інформують про візит глави Фінляндської Республіки.

Як повідомляли Українські Новини, Фінляндія не буде вступати в НАТО через загрозу з боку Росії. Фінляндія закликала Росію забезпечити Сенцову необхідне лікування.

Також раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії оголосило, що Росія могла "зламати" систему GPS під час навчань НАТО.

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