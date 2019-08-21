В Україну збирається приїхати президент Фінляндії, - ЗМІ

Президент Фінляндії Саулі Нііністе має намір відвідати Україну з візитом. Про це він повідомив після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Європейська правда".\r\n"Ми встигли трохи поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів, і, наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи та практична робота, і зі свого боку я буду підтримувати такий розвиток", - сказав Ниинисте.\r\nВідзначимо, в Офісі президента України поки що не інформують про візит глави Фінляндської Республіки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Фінляндія не буде вступати в НАТО через загрозу з боку Росії. Фінляндія закликала Росію забезпечити Сенцову необхідне лікування.\r\nТакож раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії оголосило, що Росія могла "зламати" систему GPS під час навчань НАТО.