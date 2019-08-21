Львівський фізматліцей отримає 1 млн гривень за найкращі результати на ЗНО

Львів виділив 1 млн гривень Львівського фізико-математичного ліцею за найкращі в країні результати на зовнішньому незалежному тестуванні.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n"Львівський фізико-математичний ліцей - перший у рейтингу українських шкіл за підсумками зовнішнього тестування", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа кращі результати на тестуванні Львівський фізико-математичний ліцей додатково отримає від міста 1 млн гривень.\r\nІнформаційно-освітній ресурс "Освита.иа" оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл України за результатами зовнішнього тестування 2019 року.\r\nВ рейтинг увійшло 200 шкіл, випускники яких показали найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання.\r\nОчолив список Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.\r\nВсього в рейтинг увійшло 17 шкіл Львова.\r\nУ цьому році у Львові 31 випускник отримав 200 балів на тестуванні.\r\nВ рамках реалізації програми підтримки обдарованої молоді ці абітурієнти отримали 5 тис. гривень, а набрали 400 балів - по 10 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 2018 року Львівська міська рада встановила премії для школярів по 20 тис. гривень за 600 балів з трьох предметів на зовнішньому незалежному тестуванні.\r\nНа тестуванні з одного предмету можна максимально набрати 200 балів.