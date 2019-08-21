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21 серпня 2019, середа, 18:57 13
Суспільство 2019-08-21T20:15:01+03:00
Українські Новини
Львівський фізматліцей отримає 1 млн гривень за найкращі результати на ЗНО

Львівський фізматліцей отримає 1 млн гривень за найкращі результати на ЗНО

Львів виділив 1 млн гривень Львівського фізико-математичного ліцею за найкращі в країні результати на зовнішньому незалежному тестуванні.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Львівський фізико-математичний ліцей - перший у рейтингу українських шкіл за підсумками зовнішнього тестування", - йдеться в повідомленні.

За кращі результати на тестуванні Львівський фізико-математичний ліцей додатково отримає від міста 1 млн гривень.

Інформаційно-освітній ресурс "Освита.иа" оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл України за результатами зовнішнього тестування 2019 року.

В рейтинг увійшло 200 шкіл, випускники яких показали найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Очолив список Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Всього в рейтинг увійшло 17 шкіл Львова.

У цьому році у Львові 31 випускник отримав 200 балів на тестуванні.

В рамках реалізації програми підтримки обдарованої молоді ці абітурієнти отримали 5 тис. гривень, а набрали 400 балів - по 10 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 2018 року Львівська міська рада встановила премії для школярів по 20 тис. гривень за 600 балів з трьох предметів на зовнішньому незалежному тестуванні.

На тестуванні з одного предмету можна максимально набрати 200 балів.

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