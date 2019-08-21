СБУ та прикордонники вилучили контрабанду 0,6 кг кокаїну у Львівській області

Співробітники Служби безпеки та прикордонники вилучили контрабанду 0,6 кг кокаїну в пункті пропуску "Краковець" у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"У пункті пропуску "Краковець" правоохоронці затримали українця, який намагався ввезти в Україну контрабандні наркотики", - йдеться в повідомленні.

За випереджувальної інформації від співробітників Управління СБУ в Київській області прикордонники направили на додатковий огляд автомобіль марки "Міцубісі" української реєстрації.

За кермом транспортного засобу був 52-річний житель Дніпропетровської області, який прямував в Україну.

В ході огляду салону його автомобіля за допомогою службової собаки в порожнинах панелі приладів з автомагнітолою був знайдений вакуумний пакет з речовиною білого кольору.

В ході проведеного експрес-аналізу було встановлено, що в пакеті наркотичну речовину "кокаїн", загальною вагою 580 грам.

Громадянин України був затриманий, в його діях вбачаються ознаки вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Служби безпеки України затримали двох підозрюваних у збуті 1 кг кокаїну вартістю 200 тис. доларів в Києві.