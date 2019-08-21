Вчені вперше успішно клонували британського короткошерстого кошеня. Відео експерименту опубліковано у Facebook групи Global Times.\r\nФахівці створили повну живу копію кота, який помер у серпні 2018 року. Таке замовлення їм дав господар тварини.\r\n66 днів знадобилося, щоб сурогатна мама-кішка виносила клонований ембріон. Після цього народилося кошеня Гарлік (Часник).\r\nЗа зовнішнім виглядом кошенят відрізнити не можна. Але у них різні риси характеру. На сьогодні вчені думають, як можна використовувати штучний інтелект, щоб у клонованої тварини був характер "оригіналу".\r\nКлонований кіт повинен прожити стільки ж, скільки живуть звичайні особини.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Барбра Стрейзанд двічі клонувала свою померлу собаку.\r\nРаніше вчені вперше в історії клонували мавп.