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21 серпня 2019, середа, 18:41 5
Життя 2019-08-22T00:00:04+03:00
Українські Новини
Відео дня: У Китаї вперше успішно клонували кошеня

Відео дня: У Китаї вперше успішно клонували кошеня

Вчені вперше успішно клонували британського короткошерстого кошеня. Відео експерименту опубліковано у Facebook групи Global Times.

Фахівці створили повну живу копію кота, який помер у серпні 2018 року. Таке замовлення їм дав господар тварини.

66 днів знадобилося, щоб сурогатна мама-кішка виносила клонований ембріон. Після цього народилося кошеня Гарлік (Часник).

За зовнішнім виглядом кошенят відрізнити не можна. Але у них різні риси характеру. На сьогодні вчені думають, як можна використовувати штучний інтелект, щоб у клонованої тварини був характер "оригіналу".

Клонований кіт повинен прожити стільки ж, скільки живуть звичайні особини.

Як повідомляли Українські Новини, Барбра Стрейзанд двічі клонувала свою померлу собаку.

Раніше вчені вперше в історії клонували мавп.

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