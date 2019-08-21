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  • У Києві на Оболоні масово відключили електрику: жителі також скаржаться на відсутність води
21 серпня 2019, середа, 18:10 14
Події 2019-08-21T20:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві на Оболоні масово відключили електрику: жителі також скаржаться на відсутність води

У Києві на Оболоні масово відключили електрику: жителі також скаржаться на відсутність води

У середу, 21 серпня, в Оболонському районі Києва за адресою вулиця Маршала Тимошенко, 11а прогримів вибух. У трансформаторній будці сталося коротке замикання і вона загорілася, після чого стався вибух. Ніхто не постраждав, але деякі вулиці на Оболоні залишилися без світла. Інцидент стався близько 13:00. Про це повідомляє Інформатор.

В результаті вибуху і пожежі без світла залишилися вулиці Маршала Малиновського, Маршала Тимошенко, Зої Гайдай, Богатирська, Героїв Дніпра, Героїв Сталінграда, Прирічна, Оболонський проспект. Рятувальники довгий час не могли приступити до ліквідації вогню, так як на місці не було представників "Київенерго". На щастя, ніхто не постраждав. У ДТЕК повідомили, що електрика повернуть в 16:00.

В соцмережах інцидент обговорюють, жителі району пишуть, що за станом на 17:00 електрика є.

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