Новому Кабміну доведеться повернутися до "Роттердам+" заради економії, - Сазонов

Новому уряду доведеться повернутися до формули "Роттердам+", оскільки закуповувати по ній вугілля дешевше. Про це написав експерт Кирило Сазонов у блозі на Цензор.net.

"Іноді складається враження, що ми живемо в сюжеті анекдоту. Серйозно. НАБУ героїчно третій рік бореться з формулою АРІ2 (яку хтось обізвав Роттердам+, викликавши масу безглуздих суперечок), а тут з'ясовується, що це найдешевший варіант. І новому Кабміну доведеться вибрати його заради економії. НАБУ розслідує "злочинну формулу", а Кабмін її знову вводить. І всі ці дії президента уявляють, як правильні", - написав Сазонов.

Експерт повідомив, що під час наради з питань енергетики у президента з'ясувалося, що наразі в країні є дефіцит вугілля, а значить необхідно нарощувати його імпорт. Водночас найдешевшим і вигідним варіантом зараз є закупівля вугілля за формулою "Роттердам+".

"У нас, як з'ясувалося, є певний дефіцит вугілля. На склади в добу завантажуємо 49 тис. тонн, а фактична витрата - 73. Значить, потрібно збільшувати імпорт. Найдешевший варіант прямого імпорту - Колумбія. 1900 грн за тонну. Або API2 (той самий Роттердам+) на біржі середня за 12 місяців ціна - 1700 гривень за тонну. Вибачте, але по API2 вигідніше. Так, це той самий Роттердам+, за ним вигідніше всього", - підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016. Згідно з нею, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Раніше голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн, оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.