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21 серпня 2019, середа, 16:53 377
Політика 2019-08-21T18:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко пообіцяв з 1 вересня підвищення зарплат педагогам дошкільних та позашкільних закладів

Кличко пообіцяв з 1 вересня підвищення зарплат педагогам дошкільних та позашкільних закладів

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Заробітна плата педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів столиці буде підвищено з 1 вересня.

Заробітна плата педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти столиці буде підвищена з 1 вересня, повідомляє сайт Кличка.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на Серпневій конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва.  Також столична влада ухвалила рішення про підвищення з 1 вересня зарплати педагогічним працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл,  хоча таке підвищення заплановане урядом  з 1 січня наступного року.

"Ми маємо зробити все, аби педагоги не думали про те, як вижити. Вони мають виховувати і вчити дітей. Бо саме діти наше майбутнє. Ми також дуже багато вкладаємо у придбання нового обладнання для шкіл і дитячих садочків міста. Будуємо нові навчальні заклади. За останніх 4 роки в столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитсадків, які відповідають найсучаснішим вимогам освіти європейського рівня", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що протягом кількох років у столиці завершили реконструкцію та будівництво 50 відсотків довгобудів, які стояли закинутими понад 20 років. Сфера освіти, підкреслив мер, є для столиці пріоритетною. Цього року на неї в бюджеті міста передбачили майже 18 мільярдів гривень.

"Незважаючи на наші здобутки, ми ще маємо багато викликів. Більшість освітніх установ столиці, що працюють понад 50 років, за цей час жодного разу не бачили ремонтів. Складно уявити, наприклад,  квартиру , в якій живуть без ремонту 50 років! У 2019 році на підготовку до нового навчального року з міського бюджету освіта отримала 2,5 млрд грн. За ці кошти заклади освіти ремонтують дахи, фасади, вхідні групи, здійснюють термомодернізацію будівель, реконструкцію спортивних та актових залів, міняють вікна, роблять капітальні ремонти класів, коридорів, ремонтують харчоблоки та купують нове обладнання. А також - облаштовують заклади освіти, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю", - наголосив Кличко.

За його словами, для ефективного розподілу коштів на ремонти закладів освіти була розроблена "Карта потреб". Вона визначає пріоритетні види робіт в установах та дозволить раціонально і прозоро спрямовувати гроші туди, де вони першочергово необхідні.

"Це дозволить нам не лише оперативно відслідковувати проблемні моменти, а й розвивати, розбудовувати всі заклади освіти столиці. Бо умови для навчання у Києві мають бути однакового рівня в усіх районах міста", - підкреслив мер Києва.

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