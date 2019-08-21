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21 серпня 2019, середа, 15:28 224
Суспільство 2019-08-21T16:15:01+03:00
Українські Новини
Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор

Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор

Мер Києва Віталій Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор. Відео мер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Подільсько-Воскресенський міст поступово набуває зовсім іншого вигляду. Сьогодні міст вже частково звільнили від іржавих тимчасових опор і ці роботи активно тривають. Залишилося прибрати іржаві конструкції з боку лівого берега. Цей процес ми плануємо закінчити на початку жовтня", - зазначив у дописі до відео Кличко.  

Він також розповів про перебіг робіт на ділянках будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту. 

"Що ж стосується планів запустити автомобільне сполучення новим мостом до кінця наступного року – це цілком реально! Сьогодні на об‘єкті  відбувається підготовка до асфальтування з’їзду на Набережне шосе. - Там здійснюють гідроізоляційні роботи. Також бетонують опори для металевих конструкцій частин мосту зі сторони Подолу та на Русанівських садах. І поки погода сприяє, бригади фахівців працюють на Подільсько-Воскресенському мостовому переході цілодобово", - підкреслив мер столиці.

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