Мер Києва Віталій Кличко показав, як Подільсько-Воскресенський міст звільняють від іржавих тимчасових опор. Відео мер опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Подільсько-Воскресенський міст поступово набуває зовсім іншого вигляду. Сьогодні міст вже частково звільнили від іржавих тимчасових опор і ці роботи активно тривають. Залишилося прибрати іржаві конструкції з боку лівого берега. Цей процес ми плануємо закінчити на початку жовтня", - зазначив у дописі до відео Кличко.

Він також розповів про перебіг робіт на ділянках будівництва Подільсько-Воскресеньского мосту.

"Що ж стосується планів запустити автомобільне сполучення новим мостом до кінця наступного року – це цілком реально! Сьогодні на об‘єкті відбувається підготовка до асфальтування з’їзду на Набережне шосе. - Там здійснюють гідроізоляційні роботи. Також бетонують опори для металевих конструкцій частин мосту зі сторони Подолу та на Русанівських садах. І поки погода сприяє, бригади фахівців працюють на Подільсько-Воскресенському мостовому переході цілодобово", - підкреслив мер столиці.