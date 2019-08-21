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21 серпня 2019, середа, 15:18 14
Політика 2019-08-21T16:15:01+03:00
Українські Новини
Головою Одеської облради став представник від партії Порошенка

Головою Одеської облради став представник від партії Порошенка

Сергій Паращенко. Фото:
Сергій Паращенко. Фото: "Думська"

Одеська обласна рада в середу обрала своїм головою Сергія Паращенко. Відповідне рішення прийнято на позачерговій сесії облради, передають Українські Новини.

В результаті таємного голосування за Паращенко проголосували 55 депутатів, 2 - проти, 1 – утримався.

Паращенко змінив на посаді голови Одеської облради Анатолія Урбанського, який був обраний у Верховну Раду.

47-річний підприємець Паращенко в 2015 році був обраний депутатом Одеської облради, він очолював фракцію "Блок Петра Порошенко".

11 березня він був призначений першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації, з 10 квітня по 11 червня був тимчасово виконуючим обов'язки голови обладміністрації.

Також першим заступником голови облради обрано лідера фракції "Опозиційний блок" Вадимf Шкаровського.

Редактор видання "Ізбірком" написала в Facebook, що "новий голова обласної ради вів сесію виключно російською мовою".

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко в квітні 2019 року звільнив одеського губернатора Степанова і призначив в. о. Сергія Паращенко.

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