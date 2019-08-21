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21 серпня 2019, середа, 15:01 244
Політика 2019-08-21T15:09:39+03:00
Українські Новини
Жителі Запорізької області просять захисту у Зеленського, - ЗМІ

Жителі Запорізької області просять захисту у Зеленського, - ЗМІ

Жителі Запорізької області вийшли під Офіс Президента України з вимогою звернути увагу на ситуацію в Запорізькій області, призначити Голову ОДА і змусити правоохоронні органи розслідувати злочини проти жителів області. Про це пише КП в Україні.

Основні проблеми, які озвучили люди - земельне рейдерство під прикриттям партії "Слуга народу", бездіяльність поліції, блокування роботи органів місцевого самоврядування та дестабілізація ситуації в регіоні псевдоактивістами.

Сотні людей приїхали до Києва з Чернігівського, Більмакского, Пологівського, Бердянського районів і міста Бердянська. На їхню думку, відсутність призначеного представника Президента в Запорізькій області - голови облдержадміністраціі, а також очікувана зміна керівників правоохоронних органів, загострили криміногенну обстановку.

Так, за словами жителів Більмакского і Бердянського району, колишній кандидат до Верховної Ради від політичної партії "Слуга народу" Віталій Боговін називає себе представником команди Президента в регіоні. Його комерційні структури є одними з найбільших землевласників в області і активно ведуть рейдерські захоплення земель у дрібних фермерів. Куди тільки не зверталися постраждалі - і поліцію і в прокуратуру і до судів. Але всюди їх звернення були проігноровані. На мітингу виступила одна з постраждалих від рейдерських атак Боговіна, Любов Конькова. Жінка керує невеликим фермерським господарством в селі Шевченкове, Більмакского району. Її сім'я піддавалася фізичній розправі з боку людей, найнятих землевласником.

"Боговін захватив наші паї! Він приходив до нас і пропонував продатипаї селян. Ми кажемо: а як же ж люди!? Він - А навіщо вам люди?  Тут будемотільки ми! Потім охоронці Боговіна тричі підходили до могосина з тим же питанням. Вінвідмовив. Так вони вислідилийого і побили. Ми звернулись до поліції. Син цілий місяць пролежав у лікарні. Але поліція не реагує! І вони ж таки захватили наші паї. Ми звісно почали судитися з ним. Але суд на йогостороні. Ганьба!

Любов Конькова - єдина, хто намагається боротися з рейдерством Боговіна. Десятки таких же фермерів-одинаків по всій Запорожській області сидять в страху, наблюдая таку бездіяльність правоохоронців. Люди без супротиву віддають землю, которуюобрабативалімного років. Ситуація напружена до межі.

"У нас в Новопетрівці самий нижчий у нього результат на виборах був. Так він тепер людям каже, що позвільняє всіх, хто ще залишився працювати.

"Він прикривається тим, що представляє партію" Слуга народу". Тому що Боговін - представник Президента! А Президент в курсі, які у нього представники? - виступив житель Бердяньска.

Окремо мітингувальники звернули увагу на спроби дестабілізувати ситуацію в прикордонному Бердянську, де під виглядом "активістів" з числа колишніх учасників АТО фактично діє банда, яка втручається в роботу комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, залякує людей. За даними мітингувальників і інформації в ЗМІ, ця група - "Військово-патріотичне об'єднання учасників АТО "Справедливість", сьогодні діє в Запорізькій області як "ГО" Сармат". Люди небезпідставно вважають, що дії цього угруповання покриваються вищим керівництвом Національної поліції. Маса кримінальних справ щодо "псевдоактивістів "гальмуються в кабінетах, можливо, не без участі В'ячеслава Аброськіна - першого заступника Глави Нацполіціі України.

Своє колективне звернення з інформацією про факти протиправних дій з боку земельного магната Боговін, бездіяльності поліції і безчинства хуліганів, які називають себе "громадськими діячами", учасники мітингу зареєстрували як офіційне колективне звернення і передали в Офіс Презідента.

Під зверненням зібрано понад 4,7 тисячі підписів жителів різних районів Запорізької області.

- Ми сподіваємося, що президент Зеленський нас почує і захистить, - заявила одна з мітингуючих .

- Але якщо нас не почують, ми приїдемо знову! - додали люди.
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