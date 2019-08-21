підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
21 серпня 2019, середа, 12:45 40
Політика 2019-08-21T13:30:42+03:00
Українські Новини
Порошенко з родиною відлетів на риболовлю в Норвегію

Порошенко з родиною відлетів на риболовлю в Норвегію

Петро Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок в норвезьке місто Олесунн (Ålesund), відомий центр риболовецького туризму.

Як повідомляють Українські Новини, екс-президента України бачили відразу ж після прибуття чартерним рейсом в місцевому аеропорту "Вігра".

"Він прилетів в неділю 18 числа о 12:26 за місцевим часом з Києва, аеропорт "Жуляни". Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH", - повідомив очевидець.

Інших подробиць перебування Порошенка в Норвегії джерела Українських Новин не повідомили.

На цьому ж борту Петро Порошенко був помічений ще в березні 2016 року, коли здійснював переліт на приватному літаку Bombardier Learjet 60XR з бортовим номером T7-ISH в Малагу.

Даний літак належить до комерційної авіації, здійснює чартерні перельоти і базується в аеропорту Київ (Жуляни). Кінцевий власник борту не афішується, хоча в 2017-2018 роках він був помічений в перельотах з польотними листами авіакомпанії "Анда ейр".

Місто Олесунн з населенням в 40 тис жителів знаходиться на західному узбережжі Норвегії в зоні фіордів. Вважається популярним центром риболовецького туризму.

Більше новин про: Норвегія Петро Порошенко

Архів
Новини
Кабмін схвалив укази Президента про призначення вінницького, запорізького та рівненського губернаторів 14:02
Генпрокуратура має намір оскаржити відновлення Голомші на посаді першого заступника генпрокурора 13:41
Парашутні системи США. Фото: Міноборони
Україна має намір прийняти на озброєння американські парашутні системи 13:38
Це образа королеви, - Трампа розкритикувала влада Данії за скасований візит 13:19
Телеведучі новинної служби
У Грузії ведучі новин звільнилися з каналу "Руставі-2" посеред ефіру 13:13
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39
більше новин
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
НАБУ закрив справу проти
"Нема складу злочину": НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok