Порошенко з родиною відлетів на риболовлю в Норвегію

Петро Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок в норвезьке місто Олесунн (Ålesund), відомий центр риболовецького туризму.

Як повідомляють Українські Новини, екс-президента України бачили відразу ж після прибуття чартерним рейсом в місцевому аеропорту "Вігра".

"Він прилетів в неділю 18 числа о 12:26 за місцевим часом з Києва, аеропорт "Жуляни". Чартерним Bombardier Learjet 60 з бортовим номером T7-ISH", - повідомив очевидець.

Інших подробиць перебування Порошенка в Норвегії джерела Українських Новин не повідомили.

На цьому ж борту Петро Порошенко був помічений ще в березні 2016 року, коли здійснював переліт на приватному літаку Bombardier Learjet 60XR з бортовим номером T7-ISH в Малагу.

Даний літак належить до комерційної авіації, здійснює чартерні перельоти і базується в аеропорту Київ (Жуляни). Кінцевий власник борту не афішується, хоча в 2017-2018 роках він був помічений в перельотах з польотними листами авіакомпанії "Анда ейр".

Місто Олесунн з населенням в 40 тис жителів знаходиться на західному узбережжі Норвегії в зоні фіордів. Вважається популярним центром риболовецького туризму.