Судова система чинить негативний вплив на сектор зеленої енергетики, - Зінченко

Існуюча в Україні судова практика, коли "зацікавлені" чинять тиск на підсумкові рішення судів, веде до погіршення інвестиційного клімату і виходу інвесторів з проектів з альтернативної енергетики.

Про це заявив енергоексперт, співзасновник громадської організації Greencubator Андрій Зінченко, коментуючи ситуацію із заборгованістю по оплатах за зелену електроенергію в зв'язку з рішеннями Окружного адмінсуду (суд призупинив дію постанов НКРЕКП, якими затверджувався тариф на послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії та оперативно-технологічного управління).

"Негативне рішення суду (Шостого апеляційного адміністративного суду, засідання відбудеться 21 серпня - ред.), якщо таке буде прийнято, означає невиконання інвестиційних зобов'язань, і таке рішення позначиться на привабливості ринку альтернативної енергетики, він стане менш цікавий інвесторам. Інвестори вже дуже насторожилися в зв'язку з цим судом. Насправді, все просто: або держава забезпечує виконання своїх зобов'язань, або не забезпечує ", - зазначив Зінченко.

За його словами, сьогодні особливо гостро стоїть питання виплат компенсацій за "зеленим тарифом" за липень. І якщо суд буде приймати рішення не на користь інвесторів, то це загрожує майбутнім розглядом питання виплати компенсацій станцій сектора ВДЕ в Європейському суді.

"Є багато високопоставлених людей в енергетиці, які розуміють, що Україна - підписант Енергетичної Хартії, ми не можемо просто сказати: все, що ви вклали в зелену енергетику, нічого не варто, ми відмовляємося від виконання своїх зобов'язань. Деякі члени Енергетичної Хартії вже пробували таке робити і потім через європейські суди повертали гроші інвесторам", - зазначив енергоексперт.

На думку Андрія Зінченка, суди в Україні приймають безглузді рішення, які надають негативний вплив на економіку і на розвиток такої галузі як "зелена енергетика".

"Важливе питання - це ситуація з судами. Судова система - дірява і продажна, тільки сліпий може цього не бачити. Відповідно, різні "зацікавлені" прагнуть тиснути на ситуацію через суди", - підкреслив експерт.

Як раніше повідомлялося, за словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука, держава повинна вирішити питання своєчасної оплати за "зелену" електроенергію, незважаючи на рішення Окружного адмінсуду.

Нагадаємо, 21 серпня 2019 року Шостий адміністративний апеляційний суд продовжить розгляд апеляційних скарг НКРЕКП, ДП "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець "на рішення Окружного адмінсуду Києва про забезпечення адміністративного позову.

Раніше Окружний адмінсуд Києва призупинив дію постанов НКРЕКП, якими затверджувався тариф на послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії і оперативно-технологічного управління. В цьому тарифі також була закладена компенсація виробникам зеленої електроенергії, що призвело до формування заборгованості перед станціями ВДЕ.

На думку глави компанії "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігоря Тинного, чия компанія приєдналася до позову в якості третьої сторони, рішення Окружного адміністративного суду Киева ведуть до відтоку інвестицій з України.