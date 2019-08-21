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21 серпня 2019, середа, 10:48 3
Шоу-бізнес 2019-08-21T11:00:02+03:00
Українські Новини
Warner Brothers оголосила про зйомки "Матриці 4" з оригінальним акторським складом

Warner Brothers оголосила про зйомки "Матриці 4" з оригінальним акторським складом

Матриця. Кадр з фільму
Матриця. Кадр з фільму

Warner Brothers оголосила про зйомки "Матриці 4" з оригінальним складом. Про це повідомляє Variety.

Сценаристом і режисером четвертого фільму у світі "Матриці" стане Лана Вачовскі. Кіану Рівз і Керрі-Енн Мосс зіграють роль Нео і Трініті відповідно.

"Лана - справжній провидець - унікальний і оригінальний творчий режисер - і ми раді, що вона пише, спрямовує і продюсує цю нову главу у всесвіті "Матриці", - сказав голова правління Warner Bros. Picture Group Тобі Еммеріх.

Джерела повідомляють, що зйомки фільму почнуться на початку 2020 року.

Warner Bros. останні пару років намагалися знайти спосіб повернутися у всесвіт "Матриці", але затримка з отриманням прав сповільнила проект. За останні пару місяців студія побачила можливість прискорити розробку і Рівз міг похвалитися сильним літом, включали касові хіти "Джон Вік 3" і "Історія іграшок 4".

Деталі сюжету в даний час невідомі.

Три попередніх фільми "Матриця", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція" - разом заробили понад 1,6 мільярда доларів у світовому прокаті. Всі три були фільму були реалізовані Ланою і її сестрою Ліллі.

"Багато ідей, які Ліллі і я досліджували 20 років тому, про нашу реальності, стали ще більш актуальними. Я дуже рада, що ці персонажі повернулися в моє життя, і вдячна за ще один шанс попрацювати з моїми блискучими друзями", - сказала Вачовські.

Першій "Матриці" у цьому році виповнилося 20 років.

 

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