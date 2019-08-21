Справа "Роттердам+" може не дійти до суду, - Москаль

Справа щодо "Роттердам+" не має судової перспективи і розсиплеться, якщо колись дійде до суду. Про це заявив екс-голова Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в коментарі журналісту, інформує портал obozrevatel.com.

"Воно в любому суді розсиплеться, якщо воно колись дійде до суду. Я не бачу перспектив абсолютно ніяких", - заявив Москаль.

Він також не виключив виникнення в країні вугільного дефіциту, що може призвести до кризи в енергетиці, через нинішній тиск правоохоронців на енергопідприємства.

Нагадаємо, раніше заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький заявив, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має судової перспективи, адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.

Екс-міністр палива та енергетики Іван Плачков вважає, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" може привести до повернення кризової ситуації в енергетиці трирічної давності, оскільки вже зараз запаси палива на складах значно менше необхідних обсягів.