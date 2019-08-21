Дональд Трамп в десятий раз став дідом

Президент США Дональд Трам в десятий раз став дідусем. Дружина його сина Еріка народила дочку. Про це повідомив сам Ерік Люк Трамп в Twitter.

"Лара і я дуже раді появі на світ Кароліни Дороті Трамп. Ми вже тебе любимо!" - написав Ерік.

Дочка Кароліна стала другою дитиною в сім'ї Еріка Трампа.

Першому сину, якого назвали на честь батька, у вересні виповниться два роки.



Всього у президента США п'ятеро дітей і десять онуків.

Дональд-молодший, Іванка і Ерік народилися від першої дружини Трампа - Івани Зельничкової.

Від шлюбу з Марлою Мейплз у нього залишилася дочка Тіффані. Зараз їй 25 років.

Ще одного сина народила йому Меланія Трамп. Бэррону Вільяму Трампу зараз 13 років.

У Трампа десять онуків. П'ятеро від старшого сина Дональда Трампа-молодшого і його дружини Ванесси Трамп: внучки Кей Медісон Трамп (2007), Хлоя Софія Трамп (2014) і онуки Дональд Джон Трамп III (2009), Трістан Мілос Трамп (2011), Спенсер Фредерік Трамп (2012). Троє від старшої дочки Іванки Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера: внучка Арабелла Роуз Кушнер (2011) і онуки Джозеф Фредерік Кушнер (2013), Теодор Джеймс Кушнер (2016). І двоє онуків від Еріка Трампа: Ерік Трам, якому у вересні виповниться 2 роки, і новонароджена Кароліна.

Дональд Джуніор, Іванка і Ерік Трамп займають посади віце-президентів компанії Дональда Трампа The Trump Organization.