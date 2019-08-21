51% киян оцінили життя у Києві як комфортне і майже 70% - пишаються столицею, - звіт КМДА

51% киян оцінили життя у Києві як комфортне і майже 70% - пишаються столицею за результатами 2018 року. Такі дані оприлюднено в комплексному звіті щодо основних соціальних та економічних показників Києва за 2018 рік, інформує портал kyivcity.gov.ua.

За результатами опитувань мешканців столиці, зусилля міської держадміністрації спричинили значні зміни в таких сферах як покращення благоустрою, облаштування місць для відпочинку та заняття спортом, забезпеченість міста освітньою інфраструктурою та її осучаснення, удосконалення громадського транспорту.

Київ вже четвертий рік поспіль очолює рейтинг регіонів України за такими показниками соціально-економічного розвитку як соціальна та економічна згуртованість, інвестиційно-інноваційний розвиток, зовнішньоекономічна співпраця, розвиток МСБ, доступність послуг в сфері охорони здоров’я.

Разом із тим, у 2018 році чисельність постійного населення в Києві зросла на 16,3 тис. осіб - до 2909,5 тис. осіб. Це 6,9 % населення України. Упродовж минулого року в Києві народилось на 2,4 тис. осіб більше, ніж померло, а прибуло в місто на 13,9 тис. осіб більше, ніж поїхало з міста. На початок 2018 року 53,7% від загальної кількості киян становили жінки та 46,3% - чоловіки. На 1тис жінок у середньому припадає 861 чоловік.

Економічно-активне населення Києва у віці від 15 до 70 років становить 1 млн 459 тис. осіб. На новостворені робочі місця столиці у 2018 році прийнято 112,3 тис. осіб, що є найкращим показником серед регіонів. Це на 53,9% більше, ніж у 2017 році. На кінець 2018 року в столиці зареєстровано 8,6 тис. безробітних.

Протягом минулого року зберігалась тенденція до зростання кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу. Збільшилась також чисельність нових робочих місць і обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів. Так, на 10 тис. киян припадає 1667 фізичних осіб-підприємців та 310 малих і середніх підприємств. Кількість останніх протягом року зросла до майже 88 тисяч і 3655 відповідно.

За даними 2018 року, в розрахунку на одну особу капітальних інвестицій Київ посідає перше місце серед регіонів України. Його показник перевищує загальнодержавний у 5 разів та становить 69,0 тис. грн. На одного киянина припадає 5 828,4 $ США прямих іноземних інвестицій.

Понад чотири мільйони туристів у 2018 році відвідали столицю, 41% з яких є іноземцями. Цього року до Києва завітали гості з 192 країн світу. Найбільше - з Великобританії, США, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини, Білорусі, Польщі та Азербайджану.

За даними міжнародного онлайн-сервісу Startup Blink столиця України посідає 34 місце серед 1028 світових стартап-міст, залишивши позаду Мельбурн, Хельсінкі, Мюнхен та Вашингтон. Станом на кінець 2018 року кількість стартапів у столиці становила 321 (в Україні - 386). Найпопулярнішими галузями діяльності стартапів у Києві є створення мобільних додатків, програмне забезпечення як послуга (SaaS) та електронна комерція.

Щорічний звіт про результати досягнення соціально-економічного прогресу та фінансові показники діяльності міста підготовлено Департаментом економіки та інвестицій КМДА спільно з комунальною науково-дослідною установою "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста Києва" на основі даних Державної служби статистики України, Головного управління статистики в місті Києві, звітної інформації структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), а також даних міжнародних рейтингових агентств та відкритих інформаційних джерел.

"Минулого року закупівля послуги з підготовки річного звіту коштувала 3,89 млн грн. Цього року моніторинг ринкових цін виявився просто захмарний - близько 5 млн грн. Тож було прийнято рішення про закупівлю лише послуг з друку, перекладу, дизайну, верстки та складення консолідованої фінансової звітності. Загальна вартість робіт - 850 тис. грн. Ми ризикнули зробити звіт майже власними силами і у нас вийшло! Більше того, наразі маємо чудовий результат у вигляді сучасного інформативного видання з дизайнерським рішенням "Київ - місто муралів" та економію у майже 4 млн грн бюджетних коштів", - зазначила директор Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник.