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21 серпня 2019, середа, 08:25 23
Життя 2019-08-21T08:26:05+03:00
Українські Новини
Померла відома російська актриса Олександра Назарова

Померла відома російська актриса Олександра Назарова

Вчора ввечері, 20 серпня, стало відомо про смерть відомої радянської і російської актриси Олександри Назарової. Про це повідомляє прес-служба Московського драматичного театру імені Єрмолової.

"Щойно прийшла гірка звістка: не стало дивовижної, прекрасної, унікальної Олександри Іванівни Назарової. Це непоправна втрата не тільки для нашого театру, але і для всього російського мистецтва. Немає слів. Утворилася порожнеча, яку не заповнити. Згасла зірка. Справді народна. Сумуємо", - повідомили в прес-службі.

Також наголошується, що про дату, час і місце прощання буде повідомлено додатково.

Олександра Назарова померла на 80-му році життя.

Назарова грала довгі роки в театрі, отримала звання народної артистки Росії. Всенародну популярність актрисі принесли ролі в таких фільмах: "Кохання з привілеями", "Марія Магдалена", "Принцеса на бобах", "Кордон. Тайговий роман", "Бригада", "Повернення Мухтара", "Прощавайте, доктор Фрейд", "Нічний дозор", "Громови", "Глухар", "Моя прекрасна няня".

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