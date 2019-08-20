Інтернатуру для медиків можуть збільшити до 3 років

Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати збільшення інтернатури для студентів медичних вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, крім стоматології з 1-3 до 3 років.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Міністерство охорони здоров'я України опублікувало для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження Положення про інтернатуру". Зміни почнуть впроваджуватися вже з 2020 року, наблизять систему підготовки лікарів до європейських стандартів і дозволять українським лікарям бути конкурентними на світовому рівні", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, обговорення наказу триватиме до 14 вересня.

У повідомленні сказано, що зараз існує велика різниця між кількістю років підготовки лікарів в Україні та у світі.

Наприклад, в США підготовка лікаря акушера-гінеколога триває 12 років, тоді як в Україні - 9.

"Зараз студенти різних спеціальностей проходять інтернатуру від одного до трьох років. Наказ пропонує збільшити тривалість інтернатури до трьох років для всіх спеціальностей, крім загальної стоматології. Стоматологи будуть проходити інтернатуру один рік. Крім того, після інтернатури планується, що лікарі будуть проходити резидентуру, яка триватиме відповідно до складності спеціалізації. У майбутньому український студент-медик матиме стільки ж років підготовки, як і його колеги за кордоном", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що кількість спеціальностей, за якими буде відбуватися набір в інтернатуру, зменшено з 34 до 13.

Експертна комісія МОЗ України визначила 13 загальних спеціальностей: акушерство і гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби, загальна практика, сімейна медицина, загальна стоматологія, медицина невідкладних станів, педіатрія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія, радіологічна онкологія і ядерна медицина, радіологія, хірургія, які стануть підготовчим етапом для подальшої більш вузької спеціалізації.

Як повідомляли Українські Новини, студенти-стоматологи не будуть здавати іспити в лютому.

В 2019 студенти-медики будуть здавати вступні з фізики або математики.