Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП

Активізація розслідування справи "Роттердам+" є помстою членам Національної комісії з держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з боку бізнесмена Ігор Коломойського. Про це в ефірі ТРК "Україна" заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

"На мою думку, вся справа – це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ та САП. Чому пан Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, він є власником великих споживачів електроенергії, а саме феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони є не модернізовані, мають велику енергоємність. І він за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток. Ось і причина, чому тема "Роттердам+" стала такою відомою. З 2016 по 2018 рік її активно розкручували певні телеканали" - заявив Д.Вовк.

Як повідомляли ЗМІ під час дії формули "Роттердам плюс", яка забезпечувала об’єктивне ціноутворення на електроенергію, феросплавні заводи, власником яких є І.Коломойський, недорахувалися 4 млрд. грн.

Формулу "Роттердам плюс" запроваджено в 2016 році. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу "Амстердам - Роттердам - Антверпен". Дія формули "Роттердам плюс" припинилася з 1 липня 2019 року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії.

Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість використання методології ціноутворення на вугілля, відомої як "Роттердам+".