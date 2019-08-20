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  • Кличко заявив, що пішохідно-велосипедний міст подобається всім, крім його політичних опонентів
20 серпня 2019, вівторок, 20:26 212
Політика 2019-08-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявив, що пішохідно-велосипедний міст подобається всім, крім його політичних опонентів

Кличко заявив, що пішохідно-велосипедний міст подобається всім, крім його політичних опонентів

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів, подобається всім киянам та українцям, за виключенням опонентів Віталія Кличка, який ініціював зведення цього туристичного об‘єкту. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє сайт Віталія Кличка.

"Цей міст подобається кожній людині, яка там побувала, але не не подобається моїм опонентам. І "міст Кличка" вже став елементом політичної боротьби проти мене. От зараз вже підкинули нову інформацію - мухи там! Як могли завестися мухи в склі? - Не знаю. Побачили комах з нижньої частини скла і вже така сенсація! Можу сказати одне – з мухи зробили слона", - пожартував Кличко.

Він звернувся до киян та всіх українців, аби за можливості вони відвідали пішохідний міст та оцінили красу цього туристичного об’єкту та вигляду, що відкривається з нього на Дніпро. "Я переконаний, що від мосту ви будете під великим враженням. І дуже добре, що такі об’єкти в столиці з’являються. Я робитиму все можливе, щоб гарних туристичних об’єктів в місті ставало все більше! Щодня десятки тисяч киян приходять на пішохідний міст. Це відповідь на питання, потрібен він був чи ні", - наголосив мер Києва.

Він вкотре спростував інформацію, що проект  пішохідно-велосипедного мосту ніби-то був поцуплений та що на його будівництві були вкрадені кошти.

Також мер назвав неправдою інформацію, що ЮНЕСКО начеб-то була проти будівництва мосту.

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