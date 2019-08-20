Василь Хмельницький відкриває в Харкові IT-університет UNIT Factory

Український підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький восени 2019 року відкриє в Харкові новий сучасний навчальний заклад для IT-спеціалістів - UNIT Factory. Про це бізнесмен повідомив у Facebook.

"Маю добрі новини для харківчан. UFuture масштабує UNIT Factory: цієї осені ми відкриваємо новий IT-університет у вашому місті!", - написав Василь Хмельницький.

Підприємець зазначив, що харківський UNIT Factory працюватиме за власною програмою - ucode.

"Це мікс передових методик навчання від провідних компаній, зокрема Apple, який допрацювали наші фахівці. Основою навчального процесу в харківському UNIT Factory стануть командна робота, спільний пошук креативних рішень та нестандартних підходів. А особливість навчання в нашому IT-університеті - це відсутність педагогів: студенти отримують знання, спілкуючись між собою та виконуючи прикладні завдання з реального життя. Саме так в процесі навчання вони створюють готові для виходу на ринок продукти", - розповів засновник Ufuture.

Василь Хмельницький додав, що також наразі створюється наглядова рада навчального закладу.

"Тепер про довгострокову стратегію UNIT Factory та його цінності разом зі мною дбатимуть професор Університету Каліфорнії UC Berkeley Rick Rasmussen і засновник InSoft Partners Віталій Горовой", - повідомив бізнесмен.

У Києві IT-університет UNIT Factory працює з 2016 року. Він розташований в інноваційному парку UNIT City (вул. Дорогожицька), також заснованому Василем Хмельницьким.