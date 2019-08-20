Ціна вугілля за формулою "Роттердам+" є найнижчою для України, – підсумок наради у Президента за участю НАБУ

Вчора в Офісі президента пройшла резонансна нарада щодо стану справ в енергетиці, зниження цін і тарифів на електроенергію для промислових підприємств. Як повідомляють джерела "Цензор.нет", на нараду запросили СБУ, НАБУ і САП, пише "24 канал".

Президент Володимир Зеленський задав питання: коли будуть знижені тарифи на електроенергію для підприємств? Цю позицію підтримала Федерація роботодавців.

Представник "Укренерго" заявив, що тарифи можна знизити.

"Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження - можливо, близько 10%. А денну ціну знизити, оскільки вона значно вища, ніж у всіх країнах Європи. Денну price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%", - сказав представник Президента в Уряді Андрій Герус" – написав голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Кабмін і представники НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергетики України – прим. ред.) з позицією "Укренерго" не погодилися, особливо емоційним був міністр енергетики Насалик. І тут з'ясувалося, що питання з тарифами не таке важливе порівняно з питанням – за якою ціною купувати вугілля?

З'ясувалося, що Україна завантажує на склади понад 49 тисяч тонн вугілля на день, а фактична витрата – 73 тисячі тонн на день. Витрата не заповнюється. Якщо не поповнювати запаси, то їх вистачить лише до середини жовтня. Ситуація критична і вимагає швидких рішень.

Тому треба прийняти рішення: як купувати вугілля для теплової генерації?

Почали обговорювати вугілля. Виявилося, що вугілля зараз вигідно купувати або в Колумбії, 1900 гривень за тонну, або... за схемою "Роттердам+". За якою НАБУ і САП ведуть гучну кримінальну справу, і оцінюють збитки від схеми у 19 мільярдів.

"Роттердам+", зазначив дтэковец Тимченка, зараз забезпечує найнижчі ціни – 1700 гривень за тонну. Ну що ж, цілком імовірно – донбаське вугілля, який продається через Росію за кілька сот кілометрів в обхід фронту, буде, звичайно, дешевше будь-якої іншої схеми постачання будь-якого іншого вугілля. Ось і схема від ДТЕК російською мовою.

Інфографіка: faceboоk.com/butusov.yuriy

Парадоксальна ситуація. З чим підуть до суду НАБУ і САП за "Роттердам+", якщо новий Кабмін буде змушений знову організувати більш дешеві закупівлі з Росії за тим же самим "Роттердам+"?

Ситуація щодо вугілля така ж принципова, як і щодо газу – якщо ми досягаємо незалежності від Росії щодо постачання, значить, треба бути готовим платити більше. Звичайно, певна відмінність є – змінити схему постачань вугілля можна досить швидко, це все-таки не труба.

Але рішення не прийнято.

Судячи з усього, знижувати тарифи для промисловості й замінювати "Роттердам+" на щось інше буде вже новий Кабмін. Проблеми енергетики залишаються невирішеними, і це один з перших викликів перед новим урядом.