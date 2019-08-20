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20 серпня 2019, вівторок, 16:20 261
Суспільство 2019-08-20T16:25:53+03:00
Українські Новини
Кличко запросив меценатів до будівництва сходів від Андріївської церкви до Алеї художників

Кличко запросив меценатів до будівництва сходів від Андріївської церкви до Алеї художників

Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.огд
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.огд

Нові сходи від Андріївської церкви до Алеї художників на Володимирській гірці місто будує за кошти меценатів.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє сайт мера. Мер також опублікував відео, як тривають роботи зі зведення нового об’єкту.

 "Сьогодні зранку навідався на Володимирську гірку, оглянув як триває будівництво нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Це буде ще один дуже гарний об’єкт на нашому великому туристичному маршруті в історичному центрі Києва.

Створює нову привабливу локацію місто в співпраці і за підтримки меценатів. Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому!", - зазначив у відео Кличко.

За його словами, кошти на будівництво нового туристичного об’єкту надала компанія "Dragon Capital". Віталій Кличко подякував генеральному директору компанії за таку підтримку міста.

"Я дуже радий інвестувати в Київ. Це – прекрасне місто. Я тут мешкаю вже більше 20 років, хоча народився в Чехії. Київ дуже  швидко розвивається. І я вважаю, що скоро це буде одне з найкрасивіших міст Європи", - сказав генеральний директор "Dragon Capital" Томаш Фіала.

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