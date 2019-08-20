підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 серпня 2019, вівторок, 16:00 10
Політика 2019-08-20T16:30:02+03:00
Українські Новини
Правління НБУ треба міняти якомога швидше, вони завдають шкоди економіці, - Уманський

Правління НБУ треба міняти якомога швидше, вони завдають шкоди економіці, - Уманський

Ігор Уманський
Ігор Уманський

Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку за швидку зміну керівництва Національного банку.

Про це повідомив в інтерв'ю журналісту Юрію Дощатову, передають Українські Новини.

"Чи треба міняти раду Національного банку? Скажу так, позиція ради НБУ більш адекватна, ніж позиція правління. Я вважаю, що раду Національного банку змінювати не потрібно. Певних людей можна, але всю раду я б не міняв. А ось правління, я вважаю, потрібно міняти, і якомога швидше. Вони завдають шкоди економіці. Вони свідомо остуджують економічний розвиток у країні. Вони свідомо роблять все можливе і неможливе, щоб була знижена кредитна активність", - сказав екс-перший заступник міністра фінансів.

Він уточнив, що це поширена практика, коли при зміні Президента змінюється і керівництво Центробанку.

"Незалежність національного банку маэ проявлятися в прийнятті незалежних від політичних інтересів рішень, тих чи інших посадових осіб у державі", - додав Уманський.

Як повідомляли Українські Новини, Уманський значиться серед претендентів на пост прем'єр-міністра України.

Водночас "Голос" має намір пропонувати Святослава Вакарчука на посаду прем'єра.
Архів
Новини
ДБР шукає, хто розповсюджує компромат про Трубу 16:39
ВСП відмовився відсторонити Вовка з посади судді 16:34
Кличко запросив меценатів до будівництва сходів від Андріївської церкви до Алеї художників 16:20
Правління НБУ треба міняти якомога швидше, вони завдають шкоди економіці, - Уманський 16:00
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok