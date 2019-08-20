Правління НБУ треба міняти якомога швидше, вони завдають шкоди економіці, - Уманський

Ігор Уманський, який називається в числі претендентів на посаду прем'єр-міністра або голови Національного банку за швидку зміну керівництва Національного банку.

Про це повідомив в інтерв'ю журналісту Юрію Дощатову, передають Українські Новини.

"Чи треба міняти раду Національного банку? Скажу так, позиція ради НБУ більш адекватна, ніж позиція правління. Я вважаю, що раду Національного банку змінювати не потрібно. Певних людей можна, але всю раду я б не міняв. А ось правління, я вважаю, потрібно міняти, і якомога швидше. Вони завдають шкоди економіці. Вони свідомо остуджують економічний розвиток у країні. Вони свідомо роблять все можливе і неможливе, щоб була знижена кредитна активність", - сказав екс-перший заступник міністра фінансів.

Він уточнив, що це поширена практика, коли при зміні Президента змінюється і керівництво Центробанку.

"Незалежність національного банку маэ проявлятися в прийнятті незалежних від політичних інтересів рішень, тих чи інших посадових осіб у державі", - додав Уманський.

Як повідомляли Українські Новини, Уманський значиться серед претендентів на пост прем'єр-міністра України.

Водночас "Голос" має намір пропонувати Святослава Вакарчука на посаду прем'єра.