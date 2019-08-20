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20 серпня 2019, вівторок, 15:04 347
Політика 2019-08-20T16:15:02+03:00
Українські Новини
Влада систематично недофінансовує соціальні статті видатків, - Льовочкін

Влада систематично недофінансовує соціальні статті видатків, - Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: https://lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: https://lovochkin.org

Уряд продовжує політику недофінансування видатків, щоб приховати реальний дефіцит держбюджету. Про це заявив народний депутат від "ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ" Сергій Льовочкін, коментуючи підсумки виконання бюджету України за перше півріччя.

Політик повідомив, що, згідно казначейської звітності за січень-червень 2019 р., витрати загального фонду держбюджету профінансовано на 8,5%, або на 42,7 млрд гривень менше, ніж передбачено планом на період.

При цьому витрати відстають від плану за всіма функціональними групами витрат загального фонду держбюджету. Найменший рівень виконання плану зазначається за таких сфер як підтримка економіки (план недовиконаний на 38% або на 5,4 млрд гривень), культура (-29% або на 1,5 млрд гривень), охорона здоров'я (-24% або -4,5 млрд гривень), освіта (-14% або на 2,7 млрд гривень), оборона (-7% або на 3,3 млрд гривень).

Крім того, відставало від плану перерахування місцевим бюджетам трансфертів (-3% або на 4,8 млрд гривень), які йдуть в першу чергу на фінансування соціальних виплат, послуг освіти, створення місцевої інфраструктури.

"Влада економить на дітях, інвалідах, ветеранах та здоров'і громадян. При цьому фінансувати власні витрати вона не забуває. У цьому суть усієї політики останніх років", – заявив Сергій Льовочкін.

"Переконаний, що при новому уряді акценти повинні розставлятися інакше. Необхідно законодавчо закріпити пріоритетність фінансування соціальних витрат і програм підтримки економіки. Якщо влада буде фінансуватися в останню чергу, тоді вона зробить все, щоб бюджет виконувався повністю", – резюмував народний депутат.

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