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20 серпня 2019, вівторок, 14:51 22
Фінанси 2019-08-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
Телефон за долар: шахраї придумали новий спосіб крадіжки з банківських карток

Телефон за долар: шахраї придумали новий спосіб крадіжки з банківських карток

Банківська карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банківська карта. Фото: kredit-ubanka.ru

В Україні активізувалися мережеві шахраї. В інтернеті поширюється нова схема видурювання грошей. Як підрахували фахівці з кібербезпеки, в Україні від цієї афери постраждали вже більше тисячі осіб, пише "Сьогодні".

Реклама в інтернеті пропонує купити мобільний телефон всього за один долар. Єдина умова акції - швидкий переказ символічної суми, так як кількість дармових телефонів обмежена.

Телефон покупець так і не отримує, більш того, шахраї крадуть з картки ваші гроші.

Як зазначає директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов, ця схема виманювання грошей стала дуже популярною, а повернути втрачені через неї кошти дуже складно.

"Терміново потрібно відписуватися від цього сервісу. Якщо не виходить зв'язатися з сервісом, ми звертаємося в банк, закриваємо карту, щоб подальших списань не відбувалося", – говорить Карпов.

Сайтів, які пропонують техніку, гаджети або фірмовий одяг за долар, більше сотні. Переважно вони зареєстровані в Нідерландах. У більшості європейських країн ці ресурси внесені в базу "хостинг з ризиком для безпеки".

В Україні ж такої практики немає, тому експерти радять уважно моніторити відгуки про ресурс, перш ніж вводити персональні дані. Адже знайти шахраїв майже неможливо. Крім того, можна встановити спеціальне доповнення, яке буде блокувати рекламу шахрайських сайтів.

Нагадаємо, раніше Приватбанк попереджав клієнтів про телефонних шахраїв.

Тим часом, через номери телефонів шахраї придумали нову схему крадіжки з банківських карток.

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