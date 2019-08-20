Банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.\r\nПро це вони розповіли під час круглого столу "Що станеться з гривнею до кінця року", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.\r\n"Є кілька факторів, чому гривня зміцнюється. Перший – це збільшення попиту нерезидентів на ОВДП. Чому ми бачимо попит нерезидентів? Тут кілька факторів – один – це фактор поліпшення доступу до українського ринку. Другий фактор – нормальна макроекономічна ситуація", - сказав Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ.\r\nПри цьому він додав, що в короткостроковому періоді НБУ не бачить якихось ризиків в курсовій стабільності.\r\n"Ми будемо продавати валюту в разі необхідності", - додав представник НБУ.\r\nСергій Мамедов, голова правління банку "Глобус", зазначив, що позитивно на курс також впливають перекази фізосіб із-закордону.\r\n"Мені здається, що найголовніше – це у нас дуже хороші очікування. Нерезиденти заходять не спекулятивними інструментами, а купують папери 2-6 років. Нерезиденти починають переходити з первинного ринку на вторинний ринок. Це класна тенденція, яка буде дозволяти отримувати той обсяг валюти, який необхідний нашій країні. Також необхідно згадати про кошти від наших заробітчан з-за кордону", - сказав банкір.\r\nПри цьому головний економіст Альфа-Банку Олексій Блінов додав, що позитивно на курс гривні також впливає урожай зернових в поточному році.\r\n"Ще один фактор зміцнення гривні, який ми не озвучили – це урожай зернових. Можна з упевненістю говорити, що минулорічний врожай ми перевищимо. За деякими оцінками це буде 74-77 млн тонн. Вже зараз відбувається експорт ранніх зернових, який дає по 100 млн доларів в місяць для українського ринку", - сказав банкір.\r\nНаталія Шишацька, начальник управління казначейства банку "Форвард", зазначила, що позитивний тренд щодо надходження інвалюти в Україну можна продовжити впровадженням необхідних реформ.\r\n"Це дуже хороший тренд – вхід інвесторів. Якщо новий парламент почне активно проводити судову реформу, відкриє ринок землі, то ми зможемо цей тренд продовжити і зайдуть інвестори, які будуть інвестувати в економіку", - сказала банкір.\r\nУ свою чергу Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку, додав, що в майбутньому інвестори можуть інвестувати в корпоративні борги.\r\n"Українська економіка – це будиночок на піску, фундаментально нічого не сталося. Як швидко інвестори заходять, так швидко вони можуть і вийти. Без структурних змін в економіці потрясіння неминучі", - сказав Наумов.\r\nПри цьому банкіри припускають, що восени курс гривні буде залишатися на нинішньому рівні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,34% з 27,72 UAH\/USD до 25,13 UAH\/USD.