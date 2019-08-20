Банкіри пояснили аномальне зміцнення курсу гривні.

Про це вони розповіли під час круглого столу "Що станеться з гривнею до кінця року", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.

"Є кілька факторів, чому гривня зміцнюється. Перший – це збільшення попиту нерезидентів на ОВДП. Чому ми бачимо попит нерезидентів? Тут кілька факторів – один – це фактор поліпшення доступу до українського ринку. Другий фактор – нормальна макроекономічна ситуація", - сказав Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ.

При цьому він додав, що в короткостроковому періоді НБУ не бачить якихось ризиків в курсовій стабільності.

"Ми будемо продавати валюту в разі необхідності", - додав представник НБУ.

Сергій Мамедов, голова правління банку "Глобус", зазначив, що позитивно на курс також впливають перекази фізосіб із-закордону.

"Мені здається, що найголовніше – це у нас дуже хороші очікування. Нерезиденти заходять не спекулятивними інструментами, а купують папери 2-6 років. Нерезиденти починають переходити з первинного ринку на вторинний ринок. Це класна тенденція, яка буде дозволяти отримувати той обсяг валюти, який необхідний нашій країні. Також необхідно згадати про кошти від наших заробітчан з-за кордону", - сказав банкір.

При цьому головний економіст Альфа-Банку Олексій Блінов додав, що позитивно на курс гривні також впливає урожай зернових в поточному році.

"Ще один фактор зміцнення гривні, який ми не озвучили – це урожай зернових. Можна з упевненістю говорити, що минулорічний врожай ми перевищимо. За деякими оцінками це буде 74-77 млн тонн. Вже зараз відбувається експорт ранніх зернових, який дає по 100 млн доларів в місяць для українського ринку", - сказав банкір.

Наталія Шишацька, начальник управління казначейства банку "Форвард", зазначила, що позитивний тренд щодо надходження інвалюти в Україну можна продовжити впровадженням необхідних реформ.

"Це дуже хороший тренд – вхід інвесторів. Якщо новий парламент почне активно проводити судову реформу, відкриє ринок землі, то ми зможемо цей тренд продовжити і зайдуть інвестори, які будуть інвестувати в економіку", - сказала банкір.

У свою чергу Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку, додав, що в майбутньому інвестори можуть інвестувати в корпоративні борги.

"Українська економіка – це будиночок на піску, фундаментально нічого не сталося. Як швидко інвестори заходять, так швидко вони можуть і вийти. Без структурних змін в економіці потрясіння неминучі", - сказав Наумов.

При цьому банкіри припускають, що восени курс гривні буде залишатися на нинішньому рівні.

Як повідомляли Українські Новини, з початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,34% з 27,72 UAH/USD до 25,13 UAH/USD.