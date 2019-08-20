Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням

Справа НАБУ щодо "Роттердам+" є політичним переслідуванням, розслідування не має юридичної перспективи. Про це заявила адвокат колишнього голови НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець.

"Я вважаю цю справу політичною. Про це свідчать докази, які були додані до справи. Про це свідчить і клопотання, в якому безпосередньо написано, що то Дмитро Вовк вступив у змову з політичними фігурами в державі", - заявила адвокат.

Вона також звернула увагу на те, що різка активізація розслідування справи "Роттердам+" збігається з тим, що СБУ очолила особа, близька до новообраного президента, й після цього в детективів НАБУ з’явився експертний висновок від СБУ, на базі якого НАБУ оголошує підозри та вносить до суду клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. На думку адвоката, це має ознаки політичного замовлення.

"Два з половиною роки НАБУ не могла отримувати судово-економічну експертизу, а тут раптом, коли СБУ очолила найближча особа з оточення президента пан Баканов, з'являється експертиза у справі і справа терміново передається до суду, свідчить, я думаю, про те, що справа все ж таки має політичний ухил та є політично вмотивованою", - заявила Одинець.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам +") була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016 року. Відповідно до неї, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилася.

Економічну обґрунтованість і законність формули “Роттердам+” підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (EURACOAL) і Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

8 серпня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що дії НАБУ свідчать про політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП.