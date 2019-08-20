підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний
20 серпня 2019, вівторок, 13:59 400
Економіка 2019-08-20T16:15:03+03:00
Українські Новини
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний

Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний

Рішення Окружного адміністративного суду Києва, які привели до блокування тарифів "Укренерго" і зупинки платежів станціям відновлюваної енергетики, ведуть до відтоку інвестицій з України.

Таку думку висловив засновник і глава холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний. Його компанія приєдналася до апеляційного позову щодо судового рішення, яке фактично зупинило виплати за зеленим тарифом в липні.

"Ви вкладаєте гроші в певний бізнес, і виявляється раптом, що по якомусь дзвінку суддя взмозі призупинити вам всі оплати, а у вас завтра настане дефолт по виплатах банку. Тобто це судове свавілля, воно підриває інвестиційний клімат в будь-якій галузі", - підкреслив Тинний, коментуючи майбутнє засідання апеляційного суду.

Він зазначив, що вітчизняні суди продовжують приймати неоднозначні і суперечливі рішення навіть після зміни влади.

"Ситуація з Окружним адмінсудом - це ганьба, і всі представники зеленої енергетики сподіваються, що президент зніме таких суддів, яким буде встановлено довічну заборону займатися професією", - сказав Тинний.

Бізнесмен зазначив, що факт того, що якийсь суд має можливості впливати (на галузь - ред.), катастрофічно погано позначається на іміджі та інвестиційній  привабливості країни.

"Підприємства ВДЕ залучили мільярди інвестицій за останні роки, галузь є флагманом і, відповідно, мені здається, що має бути знайдено рішення. Іноземні кредитори зупинилися і завмерли, чекаючи реакції української влади", - резюмував директор "Гідроінвест-Акванова".

Як повідомлялося, 21 серпня 2019 року Шостий адміністративний апеляційний суд продовжить розгляд апеляційних скарг НКРЕКП, ДП "НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" на рішення Окружного адмінсуду Києва про забезпечення адміністративного позову. Раніше Окружний адмінсуд Києва призупинив дію постанов НКРЕКП, якими затверджувався тариф на послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії і оперативно-технологічного управління. В цьому тарифі також була закладена компенсація виробникам зеленої електроенергії, що призвело до формування заборгованості перед станціями ВДЕ.

Більше новин про: Укренерго ВДЕ Відновлювана енергетика Окружний адміністративний суд Києва Гідроенергоінвест-Акванова Ігор Тинний

Архів
Новини
ДБР шукає, хто розповсюджує компромат про Трубу 16:39
ВСП відмовився відсторонити Вовка з посади судді 16:34
Кличко запросив меценатів до будівництва сходів від Андріївської церкви до Алеї художників 16:20
Правління НБУ треба міняти якомога швидше, вони завдають шкоди економіці, - Уманський 16:00
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok