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20 серпня 2019, вівторок, 13:13 10
Силові структури 2019-08-20T13:30:02+03:00
Українські Новини
"Міністру закордонних справ" та "омбудсмену" "ДНР" оголосили про підозру за підготовку неправдивих заяв про зл

"Міністру закордонних справ" та "омбудсмену" "ДНР" оголосили про підозру за підготовку неправдивих заяв про злочини української армії

Генеральна прокуратура.
Генеральна прокуратура.

Генеральна прокуратура повідомила "міністру закордонних справ" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Наталі Ніканоровій і "омбудсмену" Дарині Морозовій про підозру у підготовці неправдивих заяв про нібито злочини української армії на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Встановлено, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей були створені незаконні організації, зокрема, "Спеціальна комісія з фіксації і збору доказів військових злочинів української влади в Донбасі" та "Громадська організація "Справедлива захист", метою яких заявлена фіксація і розслідування геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів, які нібито здійснюються державою Україна.

Так, учасники зазначених "комісій" організували отримання заяв від місцевих жителів, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення і пошкодження майна та житла сталося внаслідок умисних дій українських військових.

Надалі зібрані матеріали використовувалися для подачі позовних заяв до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини, зазначаючи в якості відповідача державу Україну.

"За період тільки 2018-2019 років від імені жителів окупованих територій Донецької області підготовлено та направлено 1 539 позовів до МКС і ЄСПЛ", - сказано в повідомленні.

Допитані в ході розслідування підписанти зазначених позовів не підтвердили своє авторство і заявили про відсутність будь-яких відомостей про участь Збройних Сил України у скоєних обстріл мирного населення.

20 серпня "міністру закордонних справ" і "омбудсмену" ДНР, а також ще 2 їх спільникам було заочно повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 (організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Дніпровський апеляційний суд визнав законним вирок до 13 років позбавлення волі бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусварге.

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