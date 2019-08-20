У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива

У січні-травні Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЕЛ") ядерне паливо на суму 47,173 млн доларів, у компанії Westinghouse (виробництво в Швеції) - на суму 51,229 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Всього в січні-травні Україна імпортувала ядерне паливо на суму 98,402 млн доларів.

Таким чином, частка Westinghouse за 1 півріччя становила 52%, частка "Твелу" - 48%

У червні Україна закупила ядерне паливо на 29,736 млн доларів і закупівлі проводилися тільки у російського "Твелу".

У Westinghouse в червні паливо не закуповувалося.

Як повідомляли Українські Новини, за рік Україна купила ядерне паливо у російської компанії на 374,6 млн доларів.

Раніше "Енергоатом" заперечував звинувачення в таємному підписанні додаткової угоди з російською "ТВЕЛ" на постачання ядерного палива, а в ЗМІ перед цим з'явилася інформація, що "Енергоатом" і "ТВЕЛ" підписали додаткову угоду до контракту на постачання ядерного палива.