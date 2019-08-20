підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
20 серпня 2019, вівторок, 12:50 5
Економіка 2019-08-20T13:06:35+03:00
Українські Новини
У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива

У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива

У січні-травні Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЕЛ") ядерне паливо на суму 47,173 млн доларів, у компанії Westinghouse (виробництво в Швеції) - на суму 51,229 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Всього в січні-травні Україна імпортувала ядерне паливо на суму 98,402 млн доларів.

Таким чином, частка Westinghouse за 1 півріччя становила 52%, частка "Твелу" - 48%

У червні Україна закупила ядерне паливо на 29,736 млн доларів і закупівлі проводилися тільки у російського "Твелу".

У Westinghouse в червні паливо не закуповувалося.

Як повідомляли Українські Новини, за рік Україна купила ядерне паливо у російської компанії на 374,6 млн доларів.

Раніше "Енергоатом" заперечував звинувачення в таємному підписанні додаткової угоди з російською "ТВЕЛ" на постачання ядерного палива, а в ЗМІ перед цим з'явилася інформація, що "Енергоатом" і "ТВЕЛ" підписали додаткову угоду до контракту на постачання ядерного палива.

Більше новин про: Україна-Росія торгівля з Росією Ядерне паливо

Архів
Новини
Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність, - Абромавічус 13:35
Натаньяху. Скріншот відео Новини Казахстану
Спосіб привернути увагу: Нетаньяху пояснив поведінку своєї дружини в аеропорту Києва 13:15
"Міністру закордонних справ" та "омбудсмену" "ДНР" оголосили про підозру за підготовку неправдивих заяв про злочини української армії 13:13
У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива 12:50
Геращенко в липні заробила майже в 2 рази більше Парубія 12:48 Документ
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok