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20 серпня 2019, вівторок, 12:27 373
Економіка 2019-08-20T13:30:03+03:00
Українські Новини
ДТЕК законтрактував 300 тисяч тонн вугілля з Південної Америки

ДТЕК законтрактував 300 тисяч тонн вугілля з Південної Америки

Для проходження осінньо-зимового періоду ДТЕК купив понад 300 тисяч тонн газового вугілля з Колумбії. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко після наради Президента України з питань функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Порушувалося питання про готовність до зими, накопичення вугілля для складів. Це теж дуже важливий момент, з урахуванням тих складнощів, які сьогодні відбуваються з Росією, зупинки поставок вугілля на деякі з електростанцій. Нам необхідно мати запас міцності. І ми готові забезпечити необхідний рівень запасів вугілля. На даний момент у нас законтрактована поставка понад 300 тисяч тонн марки Г. Поставки вже почалися. Поставка марки Г з Колумбії. Перший корабель прибув в порт Південний 13 числа, 13 серпня, 14-го ми його розвантажили. Наступна поставка буде 3 вересня", - підкреслив Тимченко.

За словами генерального директора ДТЕК в червні-липні компанія змушена була спалити більше вугілля, щоб підстрахувати атомну генерацію і інших виробників електроенергії.

"У червні, до реформи ринку, тариф був на рівні 1 гривня 30 копійок. Один з найнижчих тарифів за останні кілька місяців. Відповідно, ми взяли на себе основне навантаження з виробництва електроенергії, тоді, коли інші виробники не могли працювати з такою низькою ціною і спалювати вугілля, яке ця ціна не покривала, вугілля на 30% вартість вугілля. Тому, звичайно, нам необхідно вкласти це вугілля. Плюс ми підстрахували ситуацію з атомним блоком, який також був у аварійному ремонті. Відповідно, ми за червень-липень спалили більший обсяг вугілля, ніж ми планували", - зазначив Тимченко

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України станом на 19 серпня становлять 753,4 тисячі тонн, що на 46% (639,2 тисячі тонн) менше минулорічних.

Як раніше повідомлялося, з 15 млн тонн вугілля, які видобули в Україні в першому півріччі, 11 млн тонн видали на-гора шахтарі ДТЕК Енерго.

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