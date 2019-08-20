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20 серпня 2019, вівторок, 10:03 379
Економіка 2019-08-20T13:00:03+03:00
Українські Новини
Облігації внутрішньої державної позики в Україні прибутковіші ніж депозити, - Федорчук

Облігації внутрішньої державної позики в Україні прибутковіші ніж депозити, - Федорчук

Банківські депозити все ще сприймаються населенням як традиційний спосіб збереження заощаджень. Однак, це не найприбутковіший і не найнадійніший інструмент для отримання пасивного доходу. Серед суттєвих недоліків депозитів: 18% податку з доходів фізичних осіб, неможливість дострокового зняття коштів зі збереженням нарахованих відсотків, а найнеприємніше - в разі банкрутства банку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повертає постраждалим вкладниками суму лише до 200 тис. грн, - розповідає Анатолій Федорчук, керівник інвестиційного відділу "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" в інтерв'ю виданню Деньги.ua

"В Україні склалася ситуація, коли відсоткові ставки за держпаперами вище, а ставки за банківськими депозитами істотно нижче. Це говорить лише про те, що державі складно збирати великі суми при первинному розміщенні під менший відсоток. У той же час, банки (через високу облікову ставку) не можуть знижувати ставки по кредитах, які, знову-таки, ніхто не бере. Єдиний варіант для банків - збирати гривню невеликими сумами у населення під менший відсоток і вкладати ці гроші в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) або депозитні сертифікати НБУ.

Очевидно, що в умовах, що склалися, приватному інвесторові, який планує отримати пасивний дохід (нехай навіть з невеликої суми) посередник у вигляді банку не потрібен - простіше купити ОВДП самостійно і не ділитися з банком прибутковістю", - вважає експерт.

"Облігація внутрішньої державної позики (ОВДП) - непопулярний поки серед українського населення інструмент, котрий поступово набирає оберти. Такі цінні папери є, апріорі, найнадійнішим фінансовим інструментом в країні (особливо гривневі). Купити їх дуже просто, один раз приходите в фондову компанію, підписуєте договори, а далі просто перераховуєте кошти і даєте розпорядження своєму брокеру на купівлю або продаж, сидячи вдома на дивані.

Плюси ОВДП: високі ставки прибутковості, відсутність 18% ПДФО (прибутковий податок з доходів фізичних осіб), можливість продажу на вторинному ринку, 100% гарантія держави, наявність гривневих та валютних паперів", - пояснює Анатолій Федорчук.

"Ще є можливість інвестувати в корпоративні облігації, але отримавши прибуток інвестор буде зобов'язаний оплатити 18% податку з доходів фізичних осіб, а щорічний перегляд ставок за деякими серіями і відсутність вторинного ринку, нівелює всю привабливість такої інвестиції в порівнянні з державними облігаціями", - пояснює аналітик.

Інвестиції в ОВДП також набагато вигідніше ніж придбання нерухомості для подальшої здачі в оренду, оскільки ціна на квадратні метри прив'язана до макроекономічних показників. Столична нерухомість, наприклад, з 2015 року здешевшала в доларовому еквіваленті. На чергову світову фінансову кризу ціни на столичну нерухомість також відреагують зниженням, - розповідає Анатолій Федорчук, керівник інвестиційного відділу "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА".

Більше новин про: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ОВДП Фрідом Фінанс Україна Анатолій Федорчук Облігація внутрішньої державної позики Банківські депозити

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