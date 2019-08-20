Тисячі жителів Лисичанська залишилися без води: водоканал знеструмлено через борги

Близько 80 тис. абонентів комунального підприємства "Лісічанскводоканал" Лисичанської міської ради Луганської області 19 серпня залишилися без централізованого водопостачання через борги підприємства за спожиту електроенергію.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, без водопостачання залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля і частково Лисичанська.\r\nЗа необхідності буде здійснюватися підвезення води автоцистернами.\r\nЗгідно з повідомленням на сайті КП "Лисичанськводоканал", підприємство отримало попередження від товариства з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання" про припинення поставок електроенергії з 9:00 19 серпня через борги минулих років в сумі 165 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому Луганське енергетичне об'єднання знову почало відключати боржників від електроенергії.