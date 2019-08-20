Тисячі жителів Лисичанська залишилися без води: водоканал знеструмлено через борги

Близько 80 тис. абонентів комунального підприємства "Лісічанскводоканал" Лисичанської міської ради Луганської області 19 серпня залишилися без централізованого водопостачання через борги підприємства за спожиту електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

За даними відомства, без водопостачання залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля і частково Лисичанська.

За необхідності буде здійснюватися підвезення води автоцистернами.

Згідно з повідомленням на сайті КП "Лисичанськводоканал", підприємство отримало попередження від товариства з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання" про припинення поставок електроенергії з 9:00 19 серпня через борги минулих років в сумі 165 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Луганське енергетичне об'єднання знову почало відключати боржників від електроенергії.