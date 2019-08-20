Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу

Агроіндустріальний холдинг МХП поширив географію конкурсу мікрогрантових проектів для сільських громад "Село. Кроки до розвитку" ще на 3 регіони України. 14 серпня 2019 року представники компанії урочисто нагородили сертифікатами на отримання грантів розміром 50 тисяч гривень 12 сільських підприємців Київської області.

Вперше компанія оголосила та провела конкурс мікрогрантових проектів "Село. Кроки до розвитку" 2014 року на території Черкаської області. Протягом останніх 4 років географія підтримки найкращих бізнес-ідей сільських підприємців охопила 8 регіонів України. Цього року конкурси вперше відбулися у Київській, Хмельницькій і Львівській областях.

14 серпня 2019 року у столичному готелі "Либідь" представники МХП урочисто нагородили сертифікатами на отримання гранту від МХП розміром 50 тисяч гривень 12 переможців проекту, що мешкають і реалізують унікальні бізнес-ідеї у селах Київського регіону. Як зазначила під час церемонії менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності ПрАТ "МХП" Світлана Мигаль, прагнення МХП допомагати українському селу розвиватися, повернути до праці на землі активну молодь, надати можливості сільським мешканцям стати підприємцями та започаткувати власний прибутковий бізнес показує чудові результати.

"Кожного року довіра людей до проекту "Село. Кроки до розвитку" стрімко зростає. Народжується все більше нових чудових бізнес-ідей та унікальних способів їхньої реалізації. Це не може не радувати. Ми розуміємо, що кожен новий бізнес - це нові робочі місця на селі. Люди набувають досвіду, отримують нові враження, які, безумовно, передаватимуться наступним поколінням", - підкреслила Світлана Мигаль.

Перемога в конкурсі стала для багатьох учасників зворушливою подією.

"Ми всі знаємо про стан медицини на селі. Місцевим мешканцям зазвичай майже неможливо зробити кардіограму. ФАПи закриваються, до поліклінік чи лікарень їхати далеко. Отже, завдяки мікрогрантовому проекту МХП ми з однодумцями отримали можливість придбати кардіографи й організувати роботу пересувної медичної станції, яка обстежуватиме мешканців сіл Бориспільського та Переяслав-Хмельницького районів. Я дуже вдячна МХП за такий чудовий і потрібний проект. Я переконана, що завдяки цьому гранту нам вдасться врятувати не одне життя", - сказала Лідія Землянська, автор проекту "Кардіоскринінг".

"Після поранення в зоні АТО я повернувся додому й отримав землю. Почав зводити невеличкий будинок. Потім задумалися з дружиною, що треба якось годувати двох дітей. М’яса ми не їмо, тому вирішили спробувати варити сир. Нам вдалося створити унікальну рецептуру. Саме так у нас і з’явилася власна справа. Популярність нашого сиру на селі дуже велика, тому ми вирішили розширити виробництво та почати продавати продукцію в інші села та міста України. Ми навіть не сподівалися, що зможемо одержати перемогу в конкурсі МХП "Село. Кроки до розвитку". Знаєте, як буває: зазвичай гроші виграють куми, рідня… Але з МХП все вийшло інакше. Ми підготували бізнес-проект, подали до конкурсної комісії - і врешті-решт перемогли! Це надзвичайно велика радість для нашої родини, адже така перемога надихає на подальший розвиток власної справи", - поділився мешканець села Семиполки Броварського району Павло Білоус.

"Почалося все 13 років тому, коли одна з моїх 4 доньок планувала народити першого онука. Ми вирішили перестати обробляти хімією наш садок, щоб онучок міг прийти та скуштувати чисте, без хімії яблучко або ягоду з’їсти. Так і народилася ідея екосаду. Маю 0,5 гектара землі: 40 сотих під садом, 25 сотих - це інтенсивний сад, своєрідна дослідницька лабораторія. Загущеність посадки дерев вдвічі, а то й утричі більша. Мій сад невибагливий, потребує майже у п’ять разів менше догляду та матеріальних витрат і при цьому показує дуже високу родючість. У перші п’ять років екосад перехворів на всі захворювання і тепер плодоносить без зайвого втручання людини. Завдяки гранту МХП я планую розширити територію до розміру півтора гектара та популяризувати ідею екосадів в Україні: проводити семінари, ділитися технологіями вирощування екологічно чистих і безпечних для здоров’я фруктів", - розповів Володимир Вусик із села Засупоївка Яготинського району.

За словами організаторів, всього на розгляд конкурсної комісії було надано 24 проекти. Відтепер конкурс проводитиметься у Київській області щороку.

Агроіндустріальний холдинг МХП — українська аграрна компанія, в основі діяльності якої лежить унікальна модель вертикальної інтеграції. МХП є лідером аграрного ринку в сегменті птахівництва з високою впізнаваністю брендів своїх продуктів. Підприємства холдингу побудовані й обладнані за міжнародними стандартами із застосуванням новітніх технологій утилізації відходів виробництва та перетворення їх на "зелену" енергію. Основа успіху компанії — відповідальне ведення бізнесу за умов дотримання принципів сталого розвитку: використання інноваційних технологій для збереження довкілля, ефективне управління для забезпечення оптимального використання природних ресурсів і технічних засобів, інвестиції в розвиток громад та інфраструктуру регіонів, турбота про добробут тварин і використання інноваційних методів їхнього утримання та догляду за ними, турбота про працівників, їхнє здоров’я, добробут і забезпечення комфортних і безпечних умов роботи тощо.