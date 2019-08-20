Декларації для всіх та податкова амністія: які нововведення готують українцям

Влада, яка веде переговори з Заходом про податкову амністію в Україні, хоче змусити українців звітувати про свої доходи та витрати і обіцяє їм амністію капіталів в обмін на зниження податків. Мета — наповнити держбюджет і змусити тіньові гроші працювати на економіку країни. Експерти кажуть, що ідея не нова і побоюється протестів підприємців, які за десятки років звикли занижувати свої доходи, пише "Сьогодні".

У законопроекті передбачено два етапи: з 2020 року декларування тіньових капіталів і витрат стане обов'язковим для бізнесу, а з 2022 року – для всіх. Підприємців звільнять від відповідальності за приховані капітали, але зобов'яжуть сплатити з них 5% податків з суми, що перевищує задекларовані раніше доходи. Також доведеться показати наявність капіталу, виведеного за кордон в негрошових формах (акції, нерухомість), але з нього треба буде сплатити 9% податку.

Одночасно подадуть законопроект про приєднання України до міжнародної системи BEPS, що передбачає обмін податковою інформацією між країнами, тому приховати активи за кордоном не вийде. Є і "плюшки": наприклад, посімейне декларування доходів, тобто якщо в сім'ї є пільговики, непрацездатні, діти – податків треба сплатити менше, адже оподатковуваний дохід ділитиметься на всіх домочадців. При продажу квартири податок візьмуть не з усієї вирученої суми, а тільки з різниці між вартістю купівлі та продажу, також обіцяють повернути податок з сум, витрачених на купівлю путівок на відпочинок в Україні.

Економісти кажуть, що на сьогодні всі капітали, за походженням яких не відкриті кримінальні справи, є легальними, тому може йтися тільки про гроші, зароблені після набуття чинності нового закону.

"У законодавстві немає норми про незаконне збагачення для фізосіб, ніхто не зобов'язаний доводити легальність походження свого майна, – нагадав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Навіть якщо таку норму введуть, то, за Конституцією України, закон зворотної сили не має".

А за словами економіста Олександра Охріменка, податкову амністію намагалися впровадити 2015 року, а якщо її введуть з 2020-го, то передусім постраждають підприємці-спрощенці, адже їм доведеться щорічно подавати декларацію про всі доходи та витрати.

"Зараз вони в більшості показують в деклараціях копійчані доходи і не звітують про витрати. Тому можуть бути протести", – упевнений експерт.

Нагадаємо, під час президентської гонки тоді ще кандидат у Президенти, артист і шоумен Володимир Зеленський заявляв, що вважає необхідним введення податку на виведений капітал і проведення податкової амністії.