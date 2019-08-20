У Києві невідомі на Mercedes обстріляли співробітників Держслужби охорони: є постраждалі

У Києві в ніч на 20 серпня на Голосіївській площі невідомі на авто марки Mercedes влаштували перестрілку зі співробітниками Служби охорони.\r\nПро це повідомляє "Інформатор".\r\n"В конфлікті брали участь невідомі люди на Mercedes і співробітники служби охорони. Причому відкрили стрілянину саме люди на Mercedes", - повідомили журналістам поліцейські і свідок перестрілки.\r\nІнцидент стався приблизно в 23:00, 19 серпня. Завершилася стрілянина тим, що нападники втекли в бік Голосіївського парку. На асфальті залишилися сліди крові, і поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли однієї людини.\r\nПоліція припускає, що це не єдина людина, яка постраждала внаслыдок стрілянини.\r\nНа місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські. Додаткова інформація стане відома, як тільки поліцейські отримають доступ до камери спостереження, на якій була зафіксована перестрілка.\r\n