підписатися на розсилку
25.05 25.4
27.6 28.35
˟
ONLINE
20.08.19 11:00 Круглый стол: "Что произойдет с гривной до конца года"

20 серпня 2019, вівторок, 08:15 16
Силові структури 2019-08-20T10:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві невідомі на Mercedes обстріляли співробітників Держслужби охорони: є постраждалі

У Києві невідомі на Mercedes обстріляли співробітників Держслужби охорони: є постраждалі

У Києві в ніч на 20 серпня на Голосіївській площі невідомі на авто марки Mercedes влаштували перестрілку зі співробітниками Служби охорони.

Про це повідомляє "Інформатор".

"В конфлікті брали участь невідомі люди на Mercedes і співробітники служби охорони. Причому відкрили стрілянину саме люди на Mercedes", - повідомили журналістам поліцейські і свідок перестрілки.

Інцидент стався приблизно в 23:00, 19 серпня. Завершилася стрілянина тим, що нападники втекли в бік Голосіївського парку. На асфальті залишилися сліди крові, і поліцейські підтвердили, що в лікарню відвезли однієї людини.

Поліція припускає, що це не єдина людина, яка постраждала внаслыдок стрілянини.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські. Додаткова інформація стане відома, як тільки поліцейські отримають доступ до камери спостереження, на якій була зафіксована перестрілка.

Більше новин про: перестрілка Держохорона Охорона держслужба

Архів
Новини
Облігації внутрішньої державної позики в Україні прибутковіші ніж депозити, - Федорчук 10:03
У Києві на Академмістечку Mersedes насмерть збив дівчину і втік 09:48
Тисячі жителів Лисичанська залишилися без води: водоканал знеструмлено через борги 09:44
Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35
Декларації для всіх та податкова амністія: які нововведення готують українцям 09:13
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Олігархи використовують Зеленського для прийняття скандального закону "Про концесії", - ЗМІ 16:42
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok