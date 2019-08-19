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19 серпня 2019, понеділок, 19:42 241
Економіка 2019-08-19T20:00:57+03:00
Українські Новини
Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго".

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, пише РБК-Україна.

"Керуючись п. 4-3 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ "Центренерго", - йдеться в рішенні суду, яке є в розпорядженні Українських новин .

Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення.

Нагадаємо, провадження про банкрутство "Центренерго" було відкрито в лютому 2004 року і тривало 15 років.
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