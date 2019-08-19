Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго".

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, пише РБК-Україна.

"Керуючись п. 4-3 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ "Центренерго", - йдеться в рішенні суду, яке є в розпорядженні Українських новин .

Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення.

Нагадаємо, провадження про банкрутство "Центренерго" було відкрито в лютому 2004 року і тривало 15 років.