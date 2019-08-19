Дуейн "Скеля" Джонсон одружився

Пара вирішила укласти шлюб через 13 років стосунків, протягом яких у них народилося двоє дітей.\r\nГоллівудський актор Дуейн Джонсон, який не так давно в третій раз став батьком, вирішив офіційно оформити стосунки з матір'ю його двох дочок Лорен Хашіан.\r\nНа своїй сторінці в Instagram зірка "Форсажу" опублікував перші фотографії з церемонії весілля, яка відбулася на Гаваях. "Ми зробили це. 18 серпня 2019 року. Гаваї. Pōmaika'i (в перекладі з гавайського - "благословенні" - прим.ред)", - підписав знімки 47-річний актор.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nWe do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸\r\nДопис, поширений therock (@therock) 19 Сер 2019 р. о 3:27 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗакохані вирішили укласти шлюб через 13 років стосунків. За час довгих відносин у них народилося двоє дітей. У грудні 2015 року у подружжя народилася дочка Жасмін, а в квітні 2018 року - Тіана. До зустрічі з Лорен Дуейн був одружений з продюсером Денні Гарсія, з якою у нього є 18-річна донька Симона.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дуейн Джонсон зайняв друге місце найбільш високооплачуваних акторів в 2017 році.