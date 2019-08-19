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19 серпня 2019, понеділок, 18:54 7
Шоу-бізнес 2019-08-19T18:55:18+03:00
Українські Новини
Дуейн "Скеля" Джонсон одружився

Дуейн "Скеля" Джонсон одружився

Дуейн Джонсон одружився. Скріншот: Instagram/therock
Дуейн Джонсон одружився. Скріншот: Instagram/therock

Пара вирішила укласти шлюб через 13 років стосунків, протягом яких у них народилося двоє дітей.

Голлівудський актор Дуейн Джонсон, який не так давно в третій раз став батьком, вирішив офіційно оформити стосунки з матір'ю його двох дочок Лорен Хашіан.

На своїй сторінці в Instagram зірка "Форсажу" опублікував перші фотографії з церемонії весілля, яка відбулася на Гаваях. "Ми зробили це. 18 серпня 2019 року. Гаваї. Pōmaika'i (в перекладі з гавайського - "благословенні" - прим.ред)", - підписав знімки 47-річний актор.

 
 
 
 
 
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We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸

Допис, поширений therock (@therock)

Закохані вирішили укласти шлюб через 13 років стосунків. За час довгих відносин у них народилося двоє дітей. У грудні 2015 року у подружжя народилася дочка Жасмін, а в квітні 2018 року - Тіана. До зустрічі з Лорен Дуейн був одружений з продюсером Денні Гарсія, з якою у нього є 18-річна донька Симона.

Як повідомляли Українські Новини, Дуейн Джонсон зайняв друге місце найбільш високооплачуваних акторів в 2017 році.

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