Адвокат Балуха не може знайти місцезнаходження політв'язня

Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що українського політв'язня Володимира Балуха немає у Бутирському слідчому ізоляторі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У СІЗО 2 Бутирка Балуха В. Р. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто", - сказав він.

За словами правозахисника, "є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви".







Як повідомляли Українські Новини, у голодуючого Балуха підозра на виразку, російські лікарі відмовляються його відвідувати.

Балуху пом'якшили вирок на місяць.

Раніше Україна попросила Червоний Хрест сприяти візиту лікарів до Балуха.

4 серпня 2017 року суд у анексованому Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тис. рублів. Балух був затриманий 8 грудня 2016 року. В ході обшуків з даху його будинку російські правоохоронці зняли український прапор, він також розмістив на стіні свого будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Балух оголосив голодування 19 березня 2018 року.