підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
19 серпня 2019, понеділок, 17:27 13
Силові структури 2019-08-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Балуха не може знайти місцезнаходження політв'язня

Адвокат Балуха не може знайти місцезнаходження політв'язня

Володимир Балух. Фото:
Володимир Балух. Фото: "Радіо Свобода"/Антон Наумлюк

Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що українського політв'язня Володимира Балуха немає у Бутирському слідчому ізоляторі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У СІЗО 2 Бутирка Балуха В. Р. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто", - сказав він.

За словами правозахисника, "є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви".



Як повідомляли Українські Новини, у голодуючого Балуха підозра на виразку, російські лікарі відмовляються його відвідувати.

Балуху пом'якшили вирок на місяць.

Раніше Україна попросила Червоний Хрест сприяти візиту лікарів до Балуха.

4 серпня 2017 року суд у анексованому Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тис. рублів. Балух був затриманий 8 грудня 2016 року. В ході обшуків з даху його будинку російські правоохоронці зняли український прапор, він також розмістив на стіні свого будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Балух оголосив голодування 19 березня 2018 року.

Більше новин про: Володимир Балух Дмитро Дінзе

Архів
Новини
Україна і Молдова запустять новий маршрут для імпорту румунського газу 18:52
Коломойський через суд встановлює пільгові тарифи на електроенергію для своїх заводів – екс-голова НКРЕКП 18:47
Експертиза підтвердила розмову Курченка з Саакашвілі, розслідування відновлять, - Луценко 18:35
Обвинувачені в масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 вийшли з СІЗО після внесення 150 тис. гривень застави 18:24
Максим Бужанський.Фото:dnepr.info
Вона - тупа вівця: соцмережі вибухнули реакцією на образу Бужанським журналістки 18:09
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok