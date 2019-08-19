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19 серпня 2019, понеділок, 17:02 7 Прес-реліз
Економіка 2019-08-19T17:45:02+03:00
Українські Новини
На Волині майже 17 тис. споживачам газу повернуто 12 млн гривень зекономленої субсидії

На Волині майже 17 тис. споживачам газу повернуто 12 млн гривень зекономленої субсидії

Волиньгаз Збут
Волиньгаз Збут

Згідно з вимогою Кабміну, навесні ці кошти були повернуті держбюджету.

"Волиньгаз Збут" провів повторний перерахунок невикористаної субсидії на оплату послуг з газопостачання. Це зроблено після того, як 19 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 26.06.2019 року № 595 "Про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії". До цих змін перерахунок передбачав повернення залишків субсидій до держбюджету, що в травні  і виконав "Волиньгаз Збут".

Суму зекономленої субсидії, яка вже зарахована на особистий рахунок, 17 тис клієнтів "Волиньгаз Збуту" побачать в рахунках за липень. А користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua уже можуть ознайомитись з оновленим балансом свого рахунку.

"Зекономлена сума субсидій не є монетизованою. І споживачі не зможуть отримати ці кошти готівкою. В автоматичному режимі вони зараховані на особові рахунки клієнтів і підуть на оплату майбутніх платежів за газ чи на оплату існуючої заборгованості", - розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

Постачальна компанія також нагадує субсидентам, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 грн і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається. Аби уникнути непорозумінь та неприємностей, споживачі мають вчасно оплачувати рахунки або укласти договір реструктуризації.
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